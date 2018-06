Paluel : un employé retrouvé 4 jours après un malaise

Une enquête en cours

Une situation "inacceptable"

Il est manifestement resté sans manger, sans boire et en état de détresse



Paluel : le redémarrage du réacteur 2 encore reporté

Le chantier s'éternise à la centrale nucléaire de Paluel. Le réacteur 2 devait reprendre son activité le 22 juin. Finalement, son redémarrage est programmé le 6 juillet.

Si le matériel du réacteur est progressivement remis en marche, le démarrage prend du temps. Des aléas sont constatés lors des vérifications, à cause de l'arrêt prolongé des machines.

Les équipes vérifient les turbines de l'engin. Si aucun dysfonctionnement n'est constaté lors des prochains contrôles, le réacteur 2 pourra enfin entrer en activité.



Découverte inquiétante à Paluel. Lundi 18 juin, plusieurs salariés entendent des gémissements derrière la porte d'un bureau. Après avoir forcé la porte, ils découvrent un de leurs collègues, qui travaille pour une entreprise sous-traitante, en situation de malaise. Il serait resté dans cet état pendant 4 jours, d'après les premiers éléments de l'enquête du CHSCT (Comité Hygiène et Sécurité des Conditions de Travail).Sur le site, les entrées et sorties des employés sont répertoriées par un système informatique. D'ordinaire, il est capable d'alerter si un salarié ne quitte pas son lieu de travail au bout de 13 heures de présence sur le site. La direction a procédé à des vérifications sur le badge de ce salarié. Il était sur le site depuis 72h. La CGT Mines et Energie affirme l'avoir vu pour la dernière fois jeudi aux environs de 15h. Des investigations sont menées en interne et par la gendarmerie pour faire la lumière sur cette affaire.La CGT Mines et Energies s'étonne que l'homme ait été découvert au bout de 4 jours. En mission à Paluel et célibataire, il ne pouvait pas compter sur sa famille pour donner l'alerte. Ce salarié était dans un état préoccupant au moment de sa découverte :Le syndicat alerte sur cette situation jugée "inacceptable" et apparentée selon eux à de "la non-assistance à personne en danger". L'employé a été transféré au CHU de Rouen. D'après la direction, ses jours ne sont pas en danger.