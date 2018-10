Halloween : la vente d'alcools et de produits chimiques restreinte en Seine-Maritime

A l'approche d'Halloween, la prudence est de mise du côté des pouvoirs publics. La préfecture de Seine-Maritime restreint la vente d'alcools et de produits chimiques à partir de 19h mercredi 31 octobre jusqu'au jeudi 1er novembre au matin.



Par arrêté préfectoral, la vente de boissons alcoolisées est interdite entre mercredi 19h et jeudi 8h du matin sur l'ensemble du département.



Quant aux produits chimiques inflammables ou explosifs, sous la forme liquide, solide ou gazeuse, leur vente est restreinte aux personnes majeures munies d'une pièce d'identité, aux mêmes horaires.



La préfète Fabienne Buccio annonce avoir pris ses mesures afin de "prévenir tout accident, nuisances sonores et troubles à l'ordre public".

