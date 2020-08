L'auteur de la prise d'otage au Havre est mis en examen et placé en détention

Des motivations toujours confuses



François Gosselin, procureur de la république au Havre ( interview AFP)

© K.Saïdi

Un pistolet d'alarme et un dispositif artisanal présenté comme une " bombe"

Le dispositif artisanal qu'il a présenté comme étant une bombe était constitué de deux bouteilles d'alcool à brûler assemblées avec des pétards de feux d'artifice

a indiqué François Gosselin, procureur du Havre samedi 8 août dans la soirée.Le parquet avait requis la mise en examen de l'auteur de la prise d'otage L'homme, âgé de 34 ans, est connu pourD'après le procureur, le mis en cause a été condamné à quatre reprises entre 2006 et 2016, notamment pourEn 2013, même modus operandi : porteur d'une arme de poing et d'une grenade lacrymogène, ilavait pris en otage pendant plus de deux heures quatre personnes dans une banqueCIC de Paris avant de se rendre à la police. Il réclamait alors un logement socialpour lui et son fils. Ses motivations quant à cette nouvelle prise d'otages restent assez floues :Originaire du Havre et y demeurant, il fournit des explications confuses quant à ses motivations, invoquant des difficultés familiales ou le sort des enfants palestiniensL'homme s'est rendu après une prise d'otages qui aura duiré 6 heuresLe preneur d'otages, qui s'était retranché jeudi à 16H45 dans une agence de la Bred en plein centre ville du Havre,s'est rendu aux forces de police jeudi vers 23 heures, après de patientes négociations avec leshommes du Raid.Sa "bombe" était artisanale :Les six personnes prises en otage n'ont pas été blessées et ont été prises en charge par une association d'aide aux victimes