Féminicide au Havre : l’homme poignarde son ex-compagne devant ses enfants

Une main courante déposée il y a un mois

Je suis en train de publier l'annonce du 103ème féminicide pour @Nous_Toutes quand je reçois un message de @feminicidesfr me disant qu'une 104e femme est morte. 😱

Personne ne semble prendre la mesure du problème. Qu'attendent-ils pour débloquer des moyens suffisants ? pic.twitter.com/47bP3eD3Hh — Caroline De Haas (@carolinedehaas) September 9, 2019

Nous apprenons le 105ème féminicide de l'année. Lundi 16 septembre, une femme (27 ans) a été assassinée au Havre par son conjoint (37 ans). @EmmanuelMacron , sans des moyens suffisants, les féminicides ne cesseront pas.#1milliardpas1million



Source : @feminicidesfr pic.twitter.com/vhZz3m4lNV — #NousToutes (@NousToutesOrg) September 16, 2019

Vers 13h00 ce lundi 16 septembre 2019, un drame est survenu devant le magasin Leader Price situé rue des Briquetiers au Havre. Un homme a poignardé son ex-compagne. La victime de 27 ans a été prise en charge par le Samu mais elle est décédée sur place des suites de ses blessures. Les enfants seraient âgés de 2,4 et 6 ans. Très choqués, la fratrie a été hospitalisée en pédiatrie à l'hôpital Jacques Monod.D’après les premières constatations, ce féminicide survient alors que le couple était en pleine séparation.Son concubin, né en 1982, a été interpellé peu après les faits.Le suspect et la victime sont tous les deux domiciliés dans l'agglomération havraise.L'enquête a été confiée aux policiers de la sûreté urbaine du Havre. Une cellule psychologique a été mise en place à l'hôtel de police pour accueillir les nombreux témoins du drame.En août dernier, la victime avait déposé une main courante contre son ex-compagnon qui avait été placé en garde à vue avant d'être relaxé. Il n'avait jamais fait l'objet de condamnationsParallèlement à ce drame, aujourd'hui même, un autre féminicide a eu lieu en Moselle à Creutzwald . Le mari de la victime est actuellement en fuite.En 2018, le ministère de l'Intérieur a recensé 121 féminicides en France. En 2019, plus de 100 victimes sont pour l'instant recensées, selon un macabre décompte des associations.