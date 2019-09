Féminicide au Havre : ce que l’on sait de la victime        

© F3Normandie

Deux plaintes déposées

11 août 2019, Johanna avait sauté du premier étage de leur appartement car son conjoint la menaçait avec un couteau, la plainte avait été classée sans suite par le parquet 3 jours plus tard !!! Il y a cinq ans déjà, elle avait porté plainte, classée également sans suite.

Placée dans un foyer d’hébergement d’urgence pour femmes battues

Johanna a reçu plusieurs coups de couteau notamment au niveau du cou devant ses enfants. Le drame s’est produit lundi 16 septembre devant le magasin Leader Price situé rue des Briquetiers au Havre. Ce 105 ème feminicide de l’année 2019 (selon une organisation féministe) est pour les militants un exemple flagrant des manquements dans les procédures et dispositifs contre les violences conjugales.Selon la page Facebook des militants de Féminicides par compagnons ou ex on apprend que leIl aurait aussi tenté de l’étouffer avec un sac poubelle sur la tête.Toutes ces violences auraient été perpétrées devant les enfants du couple âgés de 2,4 et 6 ans.La fratrie a été placée dans le service pédiatrie de l’hôpital Jacques Monod du Havre.Depuis l'été, Johanna s’était réfugiée à l ’Association femmes et familles en difficulté de Normandie (AFFD ), une association qui travaille avec des partenaires qui leur offrent un complément dans l’accompagnement en matière de justice, de santé ou encore de culture.A Caucriauville, un quartier du Havre, l'association femmes et familles en difficulté créée en 1979 a inauguré en décembre 2018ses nouveaux locaux. Florence Martin Pereon, la présidente nous confiait vouloir faire encore plus pour les femmes victimes de violences conjugales :. Par ailleurs une minute de silence a été observée lundi soir lors du conseil municipal.