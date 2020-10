Le Havre : incendie dans un entrepôt, des riverains évacués

l'ancienne usine Fralib fermée en 1997

[#Incendie - #CirculationPerturbee]



Un incendie a lieu actuellement dans un bâtiment désaffecté rue du 8 mai 1945 @LH_LeHavre.



➡ énorme dégagement de fumée.



Les habitations a proximité sont en cours d'evacuation.



Évitez le secteur. pic.twitter.com/NxRVmaDBjz — Police nationale 76 (@PoliceNat76) October 24, 2020

intervention des pompiers au Havre dans le quartier de Caucriauville le samedi 24 octobre 2020 un peu après 15h • © Medhi Weber / France Télévisions

Un important incendie s'est déclaré un peu après 13h dans la ville haute du Havre, dans le quartier de Caucriauville.Le feu est parti des entrepôts de. Cette entreprise travaillait pour les marques de thé Lipton et Eléphant.D'importants moyens de secours sont déployés autour du sinistre.Situés à proximité des locaux en feu,Un périmètre de sécurité a été mis en place et la police du Havre demande aux automobilistes d'éviter le secteur.Plus de 30 policiers sont mobilisés pour bloquer les axes adjacents sur un périmètre de plus d'un kilomètre autour du lieu de l'incendie.