“Parents casse-couilles” : deux enseignantes havraises compilent les perles de parents d’élèves

Faire rire ! Personne ne doit s'offusquer. C'est juste de l'humour, rassure la coauteure Sandra Guillot-Duhem, 42 ans

Remarques piquantes et demandes incongrues

Un de mes premiers cadeaux de fin d'année, c'était un rouge à lèvres, offert parce que j'avais soi-disant 'l'air malade'. C'était surprenant ! Mais une collègue a eu pire : un maillot de bain...



Top 5 des perles de "Parents casse-couilles"

Pour en savoir plus Parents casse-couilles. Quand les parents d'élèves osent tout demander aux institutrices ! de Sandra Guillot-Duhem et Sabrina Petit. Éditions de l'Opportun, 160 p., 9,90€

Des élèves, elles en ont connus des centaines... et avec eux, viennent immanquablement les parents. Entre la maman qui reproche à la maîtresse d'être enceinte, le papa qui veut décaler l'heure d'arrivée des enfants pour éviter les bouchons et les parents qui offrent du rouge à lèvres pour cause de "teint fade"...Dans un livre au titre osé paru fin août, les deux enseignantes en école maternelle au Havre ont compilé les. Le but :Leur recueil d'anecdotes est le condensé des meilleures phrases entendues en classe ou en salle de maîtres au fil de leurs carrières., glisse malicieusement Sandra Guillot-Duhem, enseignante pendant 17 ans et actuellement en reconversion professionnelle.Si l'institutrice a appris à gérer ces remarques piquantes et demandes incongrues, elle se rappelle avoir été bien démunie dans les premières années de sa carrière.Rien de grave, insiste-t-elle, dans ces petites phrases lancées innocemment par des parents...parfois perdus dans l'univers scolaire."Communiquer. Les parents sont avant tout des partenaires. Dans la mesure du possible, ils doivent faire confiance à l'enseignant."Maman "seule au monde"Au téléphone :— Pour quel motif ?(Pourquoi ne pas faire des pâtes au beurre ?)Maman D&CO— …(Bien sûr que si, mais nous n’avons pas encore trouvé la couleur qui irait le mieux avec les murs !)Maman poule(Et des fauteuils massants pour nous avec le crédit investissement.)Maman Séries Addict— Bonsoir madame, cela ne peut plus durer, vous venez chercher votre fils tous les jours avec vingt minutes de retard…Maman chic (pour ne pas dire chi...)(Très bien, je vais lui mettre la collerette de mon chien…)— …