Incendie Lubrizol à Rouen : les salariés de France 3 Normandie évacués de leur bâtiment

Une mission de service public : informer

L'incendie de l'usine Lubrizol vu depuis le bâtiment de France 3 Normandie, à Rouen, jeudi 26 septembre 2019. / © France Télévisions

La santé, une priorité

Je demande expressément à tout le personnel de bien vouloir évacuer la station de France 3 Normandie (antenne de Rouen) immédiatement.

N’hésitez pas à consulter un médecin si vous en ressentez le besoin.

L’antenne sera assurée par Caen.

La Direction du Réseau Régional souhaite préserver absolument et en priorité la santé des salaries.

Nous vous tiendrons informés de l’évolution de la situation et du moment ou chacun pourra revenir sur le site.

Erik Berg, Directeur de France 3 Normandie

L'information continue

Notre mission de service public est et a toujours été de vous informer. L'antenne de France 3 Normandie l'a fait tout au long de la journée d'hier, jeudi 26 septembre, dès 3h du matin, pour relayer l'incendie de l'usine Lubrizol à Rouen qui s'est déclaré dans la nuit.Une mission assurée dans des conditions difficiles, avec nos équipes au plus proche de l'événement et depuis notre station installée sur les quais de Rouen au pied du Pont Flaubert, à 800 mètres du site de Lubrizol et juste dans l'axe du panache de fumée de l'incendie compte tenu de la direction des vents.Des particules retombaient, une odeur nauséabonde et âcre étaient aussi relayée à de nombreuses reprises sur les réseaux sociaux. Nous l'avons ressentie aussi, malgré un confinement dans le bâtiment (fenêtres fermées) et des masques de protection mis à disposition de l'ensemble du personnel.Des informations qui ont nourri nos sessions d'information, en direct sur le numérique et les réseaux sociaux, et au cours de nos éditions spéciales à 11h53 et 18h53.Ce vendredi matin, l'odeur sur les quais autour du Pont Flaubert était plus présente encore. Nous avons chamboulé notre grille de programmes pour être en direct dans notre matinale Ensemble c'est mieux . La thématique de cette spéciale : répondre à vos questions notamment sur la pollution et les risques pour la santé des habitants de Rouen et de la région.C'est durant l'émission que la décision d'évacuer les lieux a été prise.Dans un mail envoyé aux salariés, le directeur de France 3 Normandie Erik Berg a demandé à l'ensemble des personnels présents d'évacuer le Hangar 11, quai Ferdinand de Lesseps.Pas de rupture bien sûr dans la couverture des événements normands. Vous pouvez continuer à nous suivre sur le web en continu et dans nos sessions d'informations via notre antenne de Caen.