Procès des "démembreuses" de Rouen : les deux accusées condamnées à 22 et 17 années de réclusion

Les deux femmes jugées depuis le début de la semaine pour avoir démembré le concubin de l'une d'elles en 2018 ont été condamnées par la cour d'assises de Seine-Maritime.

Après une semaine de procès, le verdict est tombé ce samedi 19 novembre 2022 au palais de Justice de Rouen. 22 ans de prison pour Céline V. et 17 ans de prison pour Jessica A., pour avoir assassiné Sliman A., le mari de Céline, découpé le corps et jeté les morceaux dans la Seine en 2018.

"Pour moi c'est injuste, je ne comprend pas. Les peines qui ont été réquisitionnées hier me convenaient. Là, ça ne me convient pas", se désole Ali, le frère de la victime. La veille, des peines de 30 et 25 ans de réclusion avaient été requises, avec une période de sûreté égale à la moitié de la peine, cinq ans dont quatre avec sursis pour la dernière accusée.

Au sixième et dernier jour du procès de deux femmes, la cour d'assises de Seine-Maritime a délibéré samedi 19 novembre 2022 après une dernière plaidoirie de défense centrée sur les violences psychologiques.

Céline V., esthéticienne de 35 ans, et Jessica A., 39 ans, une cliente devenue "copine", comparaissaient depuis lundi devant la cour d'assises de Seine-Maritime pour avoir, dans la nuit du 3 au 4 novembre 2018 dans la banlieue de Rouen, drogué, tué par arme blanche et découpé Sliman A. Céline V., qui a eu un fils avec lui, l'accuse de violences.

"Pourquoi une esthéticienne de 31 ans sans histoires, joviale, travailleuse, sociable, sincère, à l'écoute des autres, pourquoi agit-elle ainsi ?", a interrogé Sandra Gosselin, avocate de Céline V., en clôture des débats. "Sur 220.000 femmes victimes de violences psychologiques, moins d'une personne sur cinq dénonce", a-t-elle expliqué au cours d'une plaidoirie basée sur les violences, physiques et psychologiques, supposément subies par sa cliente dans sa relation avec Sliman A..

Cette semaine d'audience s'est terminée par les derniers mots des accusées. Céline Vasselin a dit ressentir "énormément de peine, pour tout le mal" qu'elle a "fait à tout le monde. Je dois être sanctionnée pour ce que j'ai fait". Jessica A. a dit elle être "sincèrement au fond de mon cœur, désolée, pour Sliman, pour sa première femme, pour sa famille, pour ses enfants. Je tiens à demander pardon à la famille assise en face de moi".

La dernière accusée, à qui il est reproché de ne pas avoir dénoncé le crime, est "désolée, surtout pour leur fils (le couple a un enfant aujourd'hui âgé de 7 ans, ndlr) qui n'a plus de papa, plus de maman".