Rouen : nouvelle manifestation pour la “vérité” sur l'incendie de Lubrizol

Contrairement à ce que dit l'État, il y aura des conséquences sanitaires" estime Mathilde, 35 ans, qui habite à Longuerue, au nord-est de Rouen, où est passé le nuage de fumée.

Des manifestants partant de la Fête du ventre à Rouen (Seine-Maritime). / © A. De Vecchi / France 3 Normandie

Entre 1000 et 1500 manifestants, selon la police, défilaient samedi 12 octobre dans l'après-midi à Rouen pour réclamer la "vérité" sur les conséquences de l'incendie de l'usine chimique Lubrizol survenu le 26 septembre 2019.Les protestataires scandaient : "Lubrizol coupable, État complice", "On veut la vérité, Lubrizol doit payer !" ou encore "Nos gamins en danger, le préfet doit payer".Dans la manifestation, partie à 15 heures du palais de justice de Rouen (Seine-Maritime), plusieurs drapeaux de la CGT, de Sud, de Greenpeace ou du NPA étaient visibles.Michel, 67 ans, ancien cheminot, dit souhaiter que "les règles de sécurité soient enfin appliquées et que l'État contrôle les industriels". Il a expliqué manifester"pour avoir la clarté sur les conséquences sanitaires de cette catastrophe", alors qu'il a dû jeter tous les légumes de son jardin potager.Il s'agit de la troisième manifestation organisée dans la ville normande après le gigantesque incendie, le 26 septembre, de cette usine classée Seveso seuil haut.Dans son appel à manifester, la CGT exhortait les habitants à "construire une mobilisation d'ampleur sur la durée pour obtenir la vérité, tous les suivis médicaux et les prises en charge nécessaires".Vendredi 11 octobre au soir, une trentaine d'agriculteurs, à l'appel de la FNSEA, ont déversé du lait devant la préfecture de Seine-Maritime à Rouen pourprotester contre la consignation de leur produit.