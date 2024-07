"Un moment d'union" : Ce Rouennais a transporté plusieurs délégations lors de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Paris

C'est une expérience "extraordinaire" à laquelle a pu participer Eddy Monard, gérant de la Bodega à Rouen. Il a accueilli sur son bateau quatre délégations lors du défilé de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Paris. De la préparation à l'arrivée, retour sur ce moment historique avec le principal concerné.

L'Escapade, un bateau croisière amarré sur la Seine à Rouen (Seine-Maritime), avait été sélectionné par le comité olympique pour participer à la parade d'ouverture des JO le 26 juillet 2024. On revient sur cet évènement avec le directeur de cet espace de réception, Eddy Monard.

France 3 Normandie : Racontez-nous quelles étaient vos missions lors de cette cérémonie d'ouverture ?

Eddy Monard : Le jour J, l'attente était très longue, on était trop excités avec mon équipe à l'idée de participer à ce spectacle magnifique. Nous étions en quarantaine avec l'armée. Un peu avant 19h, tout s'est débloqué. Les délégations sont arrivées et nous devions les accueillir sur le bateau. Il y en avait quatre en tout : Samoa, Samoa américaines, Sao Tomé-et-Principe et le Sénégal.

C'était la fête pendant les deux heures de croisière ! • © Eddy Monard

Tout était sous contrôle, ça fait un an que nous sommes sur le pont pour préparer tout ça. À Paris, nous étions présents depuis une semaine pour enchaîner les répétitions et les réunions avec l'organisation du défilé. Une fois partis, nous avions un trajet à suivre à la lettre pour permettre aux athlètes de voir le public venu en nombre sur les quais pour les soutenir. Le seul hic, c'était la pluie mais ça ne se maîtrise pas (rires). Donc finalement, ce n'était pas très compliqué. On devait accueillir les athlètes et les mener à bon port dans les meilleures conditions.

France 3 Normandie : Comment ça s'est passé avec les délégations sur le bateau ?

Eddy Monard : Magnifiquement bien, l'ambiance était géniale, tout le monde se parlait, j'ai pu échanger aisément avec les athlètes et le staff des différentes délégations. Un peu plus avec le Sénégal, il n'y avait pas la barrière de la langue. On sentait que c'était un moment hors du temps que ces sportifs ne connaissent pas forcément au quotidien. L'ambiance était folle, ça fait chaud au cœur.

durée de la vidéo : 00h00mn10s Ce Rouennais a transporté plusieurs délégations lors de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Paris • ©Eddy Monard

C'était un moment d'union. On était nombreux et tous égaux. En tout, nous sommes restés une heure à quai puis nous avons fait environ deux heures de croisière. Ça hurlait, ça chantait, je ne suis pas près d'oublier ça.

France 3 Normandie : Justement, comment avez-vous vécu ça personnellement ?

Eddy Monard : Je suis aussi sportif à côté de mon travail alors je me sentais prêt comme un athlète ! J'en rigole mais la pression était là, on a su gérer avec l'équipe, c'est une reconnaissance incroyable. On en a pris plein la vue avec tout ce qui nous entoure, j'ai toutes les images en tête, elles tournent en boucle. Je suis marqué à vie je pense. J'ai pu faire des lives sur les réseaux sociaux, des photos, et partager ça avec les proches. Je n'ai jamais reçu autant de messages ! Dès que je suis rentré chez moi et malgré la fatigue, j'ai regardé le replay pour voir ce que je n'avais pas pu observer. La priorité, ce n'était même pas de nous voir à la télé mais juste d'admirer cette cérémonie complètement folle. Le défi a été relevé, c'est dingue. Je n'ai jamais vécu d'expérience aussi forte.