VIDEO. Des rats aperçus sur la plage de Rouen sur Mer

Dans une vidéo devenue virale sur les réseaux sociaux, un internaute s'indigne de la présence de rats à Rouen sur Mer, en Seine-Maritime. La municipalité réagit.

La plage de Rouen sur Mer est-elle infestée par les rats ? Dans une vidéo publié sur les réseaux sociaux, un rouennais s'indigne de la propreté des lieux : "c'est vraiment degueulasse." Dans cet extrait publié a la fin du mois du juillet et visionné près de 80.000 fois, on voit deux rats se promener sur le sable de la plage éphémère installée sur la rive gauche de Rouen.

Des parents inquiets

Les deux rongeurs se baladent en pleine journée, sans craindre les passants, même si la plage semble vide. "Pour les gosses qui vont venir jouer à Rouen plage... Petit message pour les parents : il y a des rats qui creusent des trous, et qui laissent des saletés sur la sable, s'insurge l'internaute, si les enfants jouent et le mettent sur le visage, ils risquent d'attraper la 'maladie du rat.'"

La maladie évoquée par le vidéaste est la leptospirose. Transmise par l'urine des rongeurs, la leptospirose est souvent bénigne mais des formes graves peuvent apparaitre dans 5 à 10% des cas. En France métropolitaine, elle touche environ 600 personnes chaque année.

À ce sujet, la rédaction vous recommande A Rouen, la municipalité fait la chasse aux rats qui ont envahi les jardins publics

Rouen comme de nombreuses agglomérations françaises est peuplé par les rongeurs. A l'été, durant les périodes de travaux et de fortes chaleurs, les rats et les souris sont beaucoup plus visibles dans l'espace public.

La ville de Rouen lutte contre la prolifération des rongeurs

Depuis plusieurs années, la municipalité a renforcé ses actions pour éviter que les rats n'envahissent la ville. "Nous avons mis en place une brigade d'urgence propreté et augmenté les fréquences de passage, des nouveaux containers à cartons, répond le cabinet du maire de Rouen, nous avons également mis l'accent sur la sensibilisation par les journaux et les réseaux sociaux et nous co-organisons des cleanwalks." En effet, la diminution du nombre de rongeurs dans les centres-ville, les parcs et... les plages éphémères passe d'abord par la propreté dans les espaces publics.

À ce sujet, la rédaction vous recommande Compacteurs solaires, appli... des initiatives pour venir à bout du fléau des déchets à Rouen

La ville de Rouen a également mis en place des pièges à plusieurs endroits stratégiques, dont les quais bas rive gauche (où se trouve Rouen-sur-Mer). Le cabinet du maire assure que tous ces dispositifs sont "évalués en permanance" dans le but de les améliorer.