Île de Ré : un homme empêché de franchir le pont alors qu'il se rendait au chevet de son père mourant

C'est inhumain et anormal !

- Patrice Dupas, conducteur verbalisé

Lettre justificative du médecin soignant de Mr Patrice Dupas. / © Document remis

Son incompréhension est totale

Une enquête est en cours

Rendre visite à un parent en fin de vie se révèle particulièrement difficile en ces temps de confinement. Patrice Dupas, un habitant du Loir-et-cher en a fait l'amère expérience, début avril.Lorsqu'il a voulu se rendre au chevet de son père mourant, il a été refoulé par la gendarmerie à quelques centaines de mètres de l'île de Ré.Ce jour-là, Patrice Dupas prend la route. Il est contrôlé une première fois sur l’autoroute A10. On le laisse poursuivre son voyage. Mais à son arrivée au pont de l'île de Ré, la gendarmerie le verbalise et lui demande de faire demi-tour.Trois jours plus tard, il apprend le décès de son père. Patrice Dupas s’était pourtant renseigné avant de partir. Sur place, lors du contrôle, il a même appelé le médecin afin qu'il explique la situation aux gendarmes, mais rien n’y a fait."C'est inhumain et anormal, surtout pour une raison impérieuse", témoigne Patrice Dupas. "Ce n'est pas moi qui l'ai mis sur le document dérogatoire de sortie. C'est noté ! Je n'allais pas à un anniversaire ou à la pêche ! Je n'ai pas pu le voir alors que j'aurais pu, le samedi, passer un moment avec lui et lui dire au revoir. Malheureusement, je n'ai pas pu le faire."Patrice Dupas a depuis saisi l’IGGN, l’Inspection Générale de la Gendarmerie Nationale. Une enquête est en cours. Au vu de l'émotion que suscite cette histoire, il semble qu'elle sera traitée rapidement.La gendarmerie de Charente-Maritime ne s’exprime pas sur le dossier. Son service de presse à Paris tente d’expliquer la situation en rappelant qu'à l'époque du contrôle début avril, le ministère de l’Intérieur avait donné des consignes très fortes et très fermes d'interdiction d'accès aux non-résidents, sur toutes les zones touristiques et, notamment, l’île de Ré.Une chose est sûre, l’amende de 135 euros infligée à Patrice Dupas sera annulée. La gendarmerie en a fait la demande au procureur de la République de La Rochelle.