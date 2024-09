Braquage pendant une partie de poker : l'organisateur tué d'une balle dans la tête

En plein tournoi privé de poker chez un particulier, deux hommes cagoulés ont fait irruption par le balcon pour voler l’ensemble des mises. Une bagarre a suivi au cours de laquelle l’organisateur a pris une balle dans la tête. Pris en charge par le CHU de Poitiers, il est décédé des suites de ses blessures dans la nuit de jeudi à vendredi.

L'organisateur d'un tournoi de poker à son domicile de l'avenue Carnot à La Rochelle, cible d'un tir par arme à feu, est décédé des suites de ses blessures au CHU de Poitiers où il avait été transporté la nuit précédente dans un état grave, a-t-on appris de source judiciaire, ce vendredi.

Aux alentours de 4h du matin, dans la nuit de mercredi à jeudi, alors qu'une vingtaine de personnes disputait un tournoi de poker en cercle privé, deux individus masqués et armés ont fait irruption par le balcon de la maison de l'organisateur.

À leur entrée, ils se sont directement dirigés vers l’organisateur et propriétaire de la maison. Les braqueurs savaient apparemment exactement ce qu'ils cherchaient : la sacoche au pied du propriétaire dans laquelle se trouvait une grande partie des mises du tournoi, soit plusieurs milliers d'euros. Ils ont alors exigé qu'elle leur soit remise. L'organisateur, âgé de 32 ans, a refusé et tenté de s'interposer.

Selon des témoins sur place, plusieurs coups de feu ont alors retenti, créant un mouvement de panique. Le propriétaire des lieux se serait alors écroulé, touché d'une balle en pleine tête.

Prise en charge par les secours, la victime a ensuite été transportée par hélicoptère au CHU de Poitiers où son pronostic vital était engagé.

La victime, connue de la justice

La victime, entrepreneur dans l'immobilier, "était connue de la justice" pour des faits remontant à "une dizaine d'années", a précisé Arnaud Laraize, procureur de la République de La Rochelle.

M. Laraize précise que l'organisation de ce type de soirée est "illégale" et tombe sous le coup de l'article L324-1 du Code de la sécurité intérieure qui indique que "le fait de participer, y compris en tant que banquier, à la tenue d'une maison de jeux de hasard où le public est librement admis, même lorsque cette admission est subordonnée à la présentation d'un affilié, est puni de trois ans d'emprisonnement et de 90 000 euros d'amende. Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 200 000 euros d'amende lorsque l'infraction est commise en bande organisée."

Le texte ajoute que le "fait d'établir ou de tenir sur la voie publique et ses dépendances ainsi que dans les lieux publics ou ouverts au public et dans les dépendances, même privées, de ceux-ci tous jeux de hasard non autorisés par la loi dont l'enjeu est en argent est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende".

Les enquêteurs ont apposé des scellés sur le lieu du braquage, avenue Carnot à La Rochelle, jeudi 5 septembre 2024. • © Marc Millet - France Télévisions

Rencontres illicites

Ces rencontres illégales seraient régulières. Des participants de l’ensemble du Poitou-Charentes y participeraient, et de grosses sommes d’argent seraient mises en jeu. On parle de plusieurs milliers d’euros.

Ce vendredi, les assaillants étaient toujours recherchés. Une enquête pour tentative a été ouverte hier par le procureur de la République de La Rochelle. C'est la Division de la criminalité organisée et spécialisée (DCOS) de la Direction interdépartementale de la police nationale de la Charente-Maritime (DIPN 17) qui en demande à la responsabilité.