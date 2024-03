"Fais-toi confiance, Sylvie, vas-y. Sois toi-même !" : une photographe met en lumière le corps des femmes de plus de 40 ans

Donner à voir le corps des femmes de plus de 40 ans, c'est l'objectif de la photographe rochelaise Alex Lagueste. À l'occasion d'un shooting photo, elle a réuni une dizaine d'entre elles pour mettre en lumière des profils moins filiformes, encore trop peu montrés et assumés.

Dans un décor aux couleurs pastel, Alex Lagueste déambule, appareil en photo en main. “Peux-tu me regarder ?”, lance-t-elle à l'un des mannequins du jour. En coulisses, les autres modèles enchaînent coiffure et maquillage pour ce shooting un peu particulier. Le but : montrer les corps tels qu'ils sont, sans retouches, de ces femmes encore souvent trop invisibles dans les magazines ou la publicité.

Ni jeunes, ni maman, ni minces, mais pas moins femmes. “C’était une envie un petit peu égoïste, parce que je vais avoir 40 ans cette année et du coup, j’ai envie que l’on représente plus des femmes un peu plus âgées et de manière authentique", explique la photographe.

Briser les tabous

"Je trouve que le projet est très intéressant pour pouvoir accepter son corps, abonde Sophie Jubelin, en pleine préparation du shooting. À titre personnel, je veux aussi montrer à ma fille que l’acceptation du corps, c'est important, et que l'entourage n’est qu’accessoire."

Alex Lagueste veut mettre une lumière positive sur tous les différents moments de la vie des femmes, à l'heure où la ménopause semble encore un tabou, voire un gros mot.

Selon un rapport de l'Assemblée nationale sur la santé mentale des femmes, la perception stéréotypée de la femme ménopausée est "préalable à [une] invisibilisation des femmes séniores". "Les femmes restent souvent seules face à ces changements, le sujet étant encore largement tabou", abonde une note de Vie publique.

“Personnellement, je ne me considère pas périmée, s'esclaffe Daphné Allion. D’ailleurs, je n'ai jamais fait de photos avant. C’est peut-être avec l’âge aussi, la maturité, on accepte plus facilement les choses. Moi, j'assume mes cheveux blancs. Certains me demandent. Tu ne fais plus de couleur, ben non, tant que ça me convient, tout va bien !"

"Sois toi-même"

Se libérer du regard des autres est une chose. Habituer le regard à tous les types de morphologies, en est une autre. C'est l'un des objectifs de travail de cette photographe, de retour en France après avoir passé onze ans au Québec. Alex Lagueste mesure le retard de l'Hexagone en la matière.

"Ce n'est pas que les filles qui doivent être sensibilisées aux sujets autour du féminin, préconise-t-elle. Si on veut qu'ils soient des alliés, il faut que l'on élève aussi des garçons qui aillent dans ce sens-là. Qui connaissent aussi ce qu’est le cycle féminin d'une femme."

Petite bulle de douceur dans un quotidien parfois lourd, il s'agit aussi de savourer un moment pour soi. Certaines sont venues chercher sur le shooting une forme de consolation, de réparation. À l'image de Sylvie Bournot. "Je suis contente, heureuse, et je me dis : fais-toi confiance, Sylvie, vas-y. Sois toi-même !"

Ce beau moment entre femmes est appelé à devenir une exposition, un livre... Le projet n'est pas bouclé. Alex Lagueste recherche d'ailleurs des profils de femmes plus rondes, et encore plus âgées. Pour faire la preuve, s'il en était besoin, que toutes les femmes sont belles, et à tout âge.