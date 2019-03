Grande America : pour Isabelle Autissier, “le problème c'est le contenu des containers”

"On va pouvoir commencer à pomper et mettre en place des barrages"

« Ca me fait comme à tout le monde, la question pollution est très sensible et on a sur nos côtes une longue histoire de ces questions, ça fait toujours mal au cœur et ça pourrait être évité", regrette Isabelle Autissier présidente de WWF France.

Naufrage du "Grande America" : "La météo permettra les opérations de pompage aujourd'hui ou demain", assure François de Rugyhttps://t.co/6vHZQ5udiG pic.twitter.com/XeppIoPOyQ — franceinfo (@franceinfo) March 15, 2019

"Là le problème, c'est le contenu des containers"

"Je pense que tant qu’on ne sait pas ce qu'il y a dans les containers, il faut faire attention car cela peut être toxique pour la santé humaine. C’est un élan de générosité, très bien, mais ce n'est pas le boulot du citoyen. Il faut faire pression sur les pouvoirs publics pour que les vrais professionnels fasse le boulot" dit-elle.

"Tant qu’on n'agit pas sur les modèles économiques, on ne résoudra rien"

"Il semblerait, je dis bien semblerait, que les accidents dus aux chargements soient fréquents." "Ca vaudrait le coup de se demander comment ils sont emballés, pourquoi on les transporte d’un bout à l’autre de la planète…"

Alors que deux nappes d'hydrocarbures dérivent au large de nos côtes, l'urgence se fait sentir tant du côté des communes du littoral, que des pouvoirs publics ou des associations et même des professionnels de la mer.Le Grande America a coulé mardi, suite à un incendie à bord, à plus de 300 km à l'ouest de La Rochelle avec desL'ex-navigatrice rappelle néanmoins que "cela fait un moment que cela n'était pas arrivé, car au niveau européen un certains nombre de mesures ont été prises"." explique Isabelle Autissier.Mais là problème, c'est le contenu des containers. J’en sais rien de plus, mais. Certains containers malheureusement ont coulé au fond de l'eau », explique-t-elle.C'est la raison contrairement à d'autres organisations, WWF France n'appelle pas les citoyens à se mobiliser sur les plages comme d'autres l'ont fait . "Je n'y suis pas favorable" explique Isabelle Autissier "WWF n'est pas sur ce terrain-là, ce n'est pas nous qui allons organiser avec les citoyens le ramassage avec des sacs-poubelles, notre rôle est de faire pression pour éviter ces incidents".. "Ces dégazages se font quand il n'y a personne autour, pas de bateau". Aujourd'hui, ce sont "des comportements qui sont très surveillés par les pouvoirs publics", il y en a moins qu’avant car plane le risque de lourdes amendes grâce à la nouvelle legislation".Mais ici, il ne s'agit pas de dégazage. Le largage de ces nappes d'hydrocarbure est dû au naufrage de Grande America suite à un incendie. "Là, c'est un accident,". "Les produits ont-ils explosé ? Y-a-t-il eu un court-circuit électrique ? Un départ de feu dû à une cigarette ?" dit-elle. L'ex-navigatrice va plus loin :