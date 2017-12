Le rorqual échoué en Gironde disséqué par les scientifiques du Pelagis de La Rochelle

Intervenants : Cécile Dars, assistante ingénieure à l'observatoire Pélagis, Françoise Richard, promeneuse, Patrick Guillenaut, promeneur Equipe : KEVORKIAN Garo, ROUSSEL SAX Delphine



Déterminer les causes de la mort

© Gavo Kervokian

Deuxième découverte dans le secteur cet automne

Que faire en cas de découverte de mammifère marin échoué sur les côtes ?

Si vous découvrez un mammifère marin échoué sur la Côte Atlantique, qu'il soit vivant ou mort, il faut prévenir les équipes du Pelagis au 05.46.44.99.10, qui répondront 7 jours sur 7. "Restez à distance et signalez le lieu, l’espèce, la taille et son état, une personne habilitée à intervenir se rendra au plus vite sur les lieux pour examiner l’animal" est-il précisé sur le site internet de l'observatoire.

Chaque année, deux ou trois rorquals, une espèce de cétacé, s'échouent sur les côtes françaises. Jeudi, après la tempête Bruno, un individu long de 17 mètres a été découvert mort sur la place Océane du Verdon-sur-mer, en Gironde.Ce samedi 30 décembre, les équipes du Pelagis, l'observatoire pour la conservation des mammifères et oiseaux marins, installé à La Rochelle, sont venus analyser la carcasse et procéder à des prélèvements sur les différents organes du cétacé.Des opérations menées sous l'œil de quelques curieux, ayant bravé le vent pour assister à la scène, qu'ils jugent "extraordinaire et triste à la fois"."On va faire des examens externes et internes qui vont éventuellement permettre de connaître l'origine de la mort" de ce rorqual commun, explique Willy Dabin, ingénieur au Pelagis.En plus de déterminer les causes de la mort, les scientifiques se serviront des prélèvement pour mener des recherches et approfondir leurs connaissances sur cet immense mammifère marin.Les rorquals sont les deuxièmes plus grands animaux vivants aujourd'hui sur Terre, derrière la baleine bleue. Ils peuvent atteindre 50 tonnes pour 20 mètres de long, selon le WWF, qui signale que l'espèce est menacée et protégée. Ces cétacés pourraient vivre jusqu'à une centaine d'années.Selon les premières constatations des chercheurs, le rorqual découvert sur la plage du Verdon-sur-Mer semble être une femelle, qui était peut-être encore en vie au moment où elle s'est échouée.En octobre dernier, c'est sur la plage d'Ars-en-Ré, en Charente-Maritime, qu'une autre imposante baleine s'était échouée, également un rorqual, vivante et atteinte d'une parasitose au niveau des reins.