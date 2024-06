Un groupe de 12 enfants à vélo percuté par une voiture à La Rochelle, plusieurs blessés dont trois en état grave

Ce mercredi 5 juin, un accident de la circulation impliquant un groupe de 12 enfants d’un centre de loisir à vélo a eu lieu sur l'avenue de Coligny de La Rochelle, en Charente-Maritime. Les sapeurs-pompiers, arrivés sur place, dénombrent plusieurs blessés dont trois en état grave.

Un accident grave de circulation a eu lieu dans la matinée, ce mercredi 5 juin, à La Rochelle. Selon la préfecture de Charente-Maritime, un groupe de 12 enfants d'un centre de loisir à vélo, a été percuté par un véhicule, au croisement de l'avenue de Coligny et de la rue Jules-Ferry. Pour l'heure, l'incident a fait quatre blessés légers et trois dans un état grave.

Les sapeurs-pompiers sont actuellement sur place, ainsi que la police nationale et municipale. 32 sapeurs-pompiers sont engagés sur cet accident, dont un véhicule infirmier, deux véhicules SMUR (structure mobile d'urgence et de réanimation), un véhicule de désincarcération et sept ambulances.

Le SDIS 17 conseille aux riverains et aux automobilistes d'éviter le secteur afin de faciliter l'accès aux secours.