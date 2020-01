L'artiste Jben envoie un message à l'Australie en dessinant un koala géant sur la plage de Royan

On voit bien que l'Australie se meurt et avec elle une petite partie de nous. j'avais envie de rendre hommage au peuple australien et lui envoyer des ondes positives.

Connaissez-vous le beach art ?

L’artiste J Ben réalise une fresque sur la plage de Royan. Reportage 19 heures @F3PoitouChtes pic.twitter.com/gT03l0RnTI — valerie pretot (@F3valeriepretot) January 12, 2020

Ce dessin là, il était préparé sur papier avant, ce qui n'est pas toujours le cas dans ce que je fais.

Jben sur la page de Royan / © Valérie Prétot, France Télévisions

Jben est un beach artist. Un artiste de la plage en traduisant de façon littérale. Son terrain de jeu favori ce sont les plages à marée basse. Il dessine alors, sur le sable humide, une oeuvre éphémère qui sera recouverte à la marée montante.Cette fois, c'est à Royan qu'il a décidé de dessiner. Et sa fresque est un immense koala qui fait un câlin à la planète.Une façon pour lui d'envoyer un message aux Australiens confrontés à une catastrophe écologique sans précédent.Pour dessiner, il se sert d'un rateau et arpente les étendues de sable avec son idée dans la tête et parfois un modèle sur papier.Mais cette fois, Jben a choisi aussi un autre message en demandant aux promeneurs sur la plage de dessiner des coeurs dans le sable et de s'enlacer pour un câlin, une étreinte amicale. Un hug comme disent les Anglais. D'où le hastag pour les réseaux sociaux " hugyourplanet", faites un câlin à la planète.