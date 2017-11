Angoulême (16) : un gendarme mis en examen pour viols sur mineur

Poursuivi pour des faits similaires

Selon nos confrères de Charente Libre , un ex-adjudant affecté à la gendarmerie d'Angoulême a étéet placé sous contrôle judiciaire, pour des faits remontant à 2016.A l'époque, l'homme était gendarme. Il aurait violé deux garçons, âgés aujourd'hui de 6 et 2 ans.. Deux familles ont porté plainte pour viol, la première en juillet 2016, l'autre en septembre de la même année.Pour l'instant, l'ex gendarme est mis en examen pour le viol du premier petit garçon, les investigations se poursuivent pour le deuxième.Toujours selon nos confrères,par la cour d'assises de la Moselle à deux ans de prison ferme pour des viols datant des années 80 sur sa nièce, alors âgée 7 à 12 ans.Entre la plainte de sa nièce en 2009 et son procès 7 ans plus tard, il était resté gendarme.