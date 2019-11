Affaire du petit Gabin : les parents condamnés à 17 ans de réclusion criminelle

#Assises #Creuse Retour de la Cour pour le prononcé du verdict. Céline V. et Edouard R. déclarés coupables du crime pour lequel ils comparaissaient. La Présidente lit actuellement la motivation de la décision que la Cour d’Assises prononcera dans quelques instants. — Isabelle Rio (@isabelle_rio) November 15, 2019

#Assises #Creuse Décision 17 ans chacun. Mandat de dépôt de droit. On ressent une forte émotion contenue par CélineV. qui se retourne vers des proches pour leur remettre les clés de la voiture et de leur maison. Les policiers s’était rapproché il les évacuent avec les menottes. — Isabelle Rio (@isabelle_rio) November 15, 2019

Après quatre jours de procès, le verdict est tombé : les parents du petit Gabin, Edouard R. (40 an) et Céline V. (34 ansà, ont tous les deux été déclarés coupables et condamnés à 17 ans de réclusion criminelle par la cour d'assises de la Creuse. La cour et les jurés ont donc suivi les réquisitions de l'avocat général, Bruno Sauvage, prononcées plus tôt dans la journée. Un mandat de dépôt a également été prononcé à leur encontre. Ils ont donc été évacués de la cour avec les menottes afin d'être directement incarcérés.A l'annonce du verdict, Céline V., qu'on ressentait empreinte d'une forte émotion contenue, s'est retournée vers des proches pour leur remettre les clés de la voiture et de leur maison. Edouard R. est resté sans réacton, comme lors des quatre jours de procès."C'est une peine significative au regard de la gravité des faits et des conséquencesqu'ils ont entrainés", a déclaré la présidente de la cour d'assises Colette Lajoie. Pour rappel, les deux parents étaient jugés pour "privation de soins et aliments ayant entraîné la mort d'un mineur par ascendant", suite au décès de leur enfant à l'âge de 22 mois à la suite d'un défaut chronique de soin et d'alimentationen juin 2013. Ils risquaient tous les deux jusqu'à 30 ans de réclusion criminelle.A l'audience d'intérêt civil, l'avocat général a requis la déchance d'autorité parentale sur le frère aîné du petit Gabin, Melvin, actuellement placé en famille d'accueil mais la cour d'assises ne l'a pas suivi.Le couple a dix jours pour relever appel de la décision. L'exercice de cette voie de recours pourrait jusitifier une demande de remise en liberté en attendant un second procès, les accusés ayant comparus à cette audience libres.Le médecin de famille, qui a été entendu comme témoin durant ce procès pour expliquer l'extrême maigreur du petit Gabin, devra lui comparaître au tribunal correctionnel de Guéret pour "non-assistance à personne en péril" en 2020.