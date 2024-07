"Je m’en vais, je préfère partir, ça peut dégénérer" : les habitants autour du "Village de l'eau" redoutent le pire

À quelques heures avant le début des "Manif'actions" organisées par les collectifs "Bassines Non Merci", des Soulèvements de la Terre et de "Stop Mégabassines", les riverains s'inquiètent. La tension pourrait monter d'un cran, ce qui effraie les habitants des communes voisines du "Village de l'eau".

Cela fait depuis plusieurs jours que des milliers de militants débarquent à Melle pour se rendre au "Village de l'eau". Les forces de l'ordre, tout comme les habitants, redoutent une confrontation entre agriculteurs et manifestants.

Certains riverains quittent leur domicile le temps d'un week-end

Il est désormais quasiment impossible de passer sous le radar de la gendarmerie, qui procèdent à des contrôles sur tous les passants, riverains ou non. La fouille est systématique. Sonia, qui vit à quelques centaines de mètres du "Village de l'eau" : "On fait avec... On n'a rien demandé, et on reste calme pour éviter qu’il y ait des soucis parce qu’ils sont garés juste derrière moi, donc il faut faire comme si tout se passait bien."

Je descends de chez moi, je suis contrôlée, je remonte du village, je suis contrôlée... Sonia Habitante de Melle

Depuis le début de la semaine, les contrôles s'intensifient aux abords des routes et à l'entrée des communes. : "Je descends de chez moi, je suis contrôlée, je remonte du village, je suis contrôlée, déplore Sonia. On sort les papiers, car l’on n'a rien à se rapprocher.” Face au potentiel danger, elle préfère s'en aller : "Je m’en vais, je préfère partir, ça peut dégénérer... À Sainte-Soline, ça a dégénéré. Donc, je préfère revenir et de constater les dégâts, mais de ne pas être là."

Les contrôles de police sont de plus en plus fréquents ces derniers jours. • © Emma Guillaume - France Télévisions

Mais vivre à proximité de ce rassemblement qui regroupe des milliers de personnes ne pose à certains aucun problème, comme Bertrand : "Pour l’instant, tout se passe bien. Moi, j’habite en face et pour le moment, tout se passe bien, il n’y a pas de souci particulier. Il n’y a pas d’intention arrière sur ce qu’il se passe jusqu’à aujourd’hui."

145 exploitants agricoles portent plainte contre le maire de Melle

Après trois premiers jours sous contrôle, la tension pourrait monter d’un cran. La Coordination rurale, un syndicat agricole, appelle ses adhérents à venir bloquer le "Village de l’eau". "Je crois que l’état d’esprit est de faire en sorte de cohabiter le mieux possible. Je n’ai pas eu à déplorer d’altercations pour le moment. On va recevoir la Coordination Rurale prochainement. C’est peut-être le moment de dialoguer plutôt que de s’affronter", espère Sylvain Griffault, maire de Melle.

J’espère que ce Village est une graine semée pour que le dialogue naisse entre toutes les parties quelles qu’elles soient. Sylvain Griffault Maire de Melle

"Les agriculteurs aussi, depuis le début de l’année défendent leur cause, une cause importante à défendre, car ce sont eux qui nourrissent et qui ont un métier plus que difficile : j’espère que ce Village est une graine semée pour que le dialogue naisse entre toutes les parties quelles qu’elles soient", ajoute Sylvain Griffault (Écologiste). Pour autant, l'heure est loin d'être à l'apaisement et au calme : selon le journal Le Point, plus de 145 exploitations agricoles portent plainte contre le maire de Melle. Des propos que nous avons pu confirmer par l'Association des irrigants de la Vienne (ADIV).

À Saint-Sauvant, les commerces baissent le rideau

Dans la Vienne, c’est à Saint-Sauvant que la surveillance s’intensifie. Ce vendredi 19 juillet, les militants anti-bassines ont prévu de s’y retrouver, dans la forêt proche du chantier d’une nouvelle réserve de substitution. Malgré l'interdiction de cette manifestation de la part de la préfecture, tous les accès à la commune de la Vienne seront filtrés. "Vu ce que l’on a vu dans le passé, les interdits préfectoraux ne vont pas les décourager", estime Christophe Chappet, maire de Saint-Sauvant.

Le rassemblement devrait avoir lieu dans la forêt de Saint-Sauvent, qui est à 4 ou 5 km du centre de la commune. Il devrait y avoir un pique-nique à 12 h, mais on ne connaît pas le lieu précis dans la forêt. Christophe Chappet Maire de Saint-Sauvant

"Comme on ne sait pas l’itinéraire que vous empruntez les manifestants ni à quelle heure, nous n’avons pas de consignes de fermeture de commerces ou de dire au personnel de la commune de quitter les lieux. Cela viendrait peut-être lorsque le cortège sera créé ou quand il se sera rapproché de la forêt de Saint-Sauvant, mais pour l’instant, on n’a pas de consignes dans ce sens-là."

Dans les rues de Saint-Sauvant, les voitures des forces de l'ordre défilent à toute heure. • © Emma Guillaume - France Télévisions

Si les habitants du village n'ont pas tellement d'inquiétude, la Mairie de la commune et les commerces seront fermés toute la journée pour éviter quelconque risque : "On s’attend à un rassemblement de beaucoup de personnes. Le rassemblement devrait avoir lieu dans la forêt de Saint-Sauvent, qui est à 4 ou 5 km du centre de la commune. Il devrait y avoir un pique-nique à 12 h, mais on ne connaît pas le lieu précis dans la forêt : il faut dire qu’elle est assez vaste, elle fait 700 hectares et couvre cinq communes", conclut le maire de Saint-Sauvant.

CARTE - Forêt de Saint-Sauvant.

