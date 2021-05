Niort. Solidarité autour de Paulette, atteinte du syndrome de Diogène

Paulette (nom d'emprunt) vit depuis 2005 sans chaudière, sans chauffage et sans eau chaude. Et depuis près de 20 ans, elle stocke et accumule différents objets et ses déchets dans son appartement d'une résidence d'un quartier de Niort. Elle est atteinte du syndrome de Diogène.

Le syndrome de Diogène est un trouble du comportement conduisant à des conditions de vie négligées, voire insalubres. Il peut se manifester, comme dans le cas présent, dans une forme extrême d'accumulation compulsive, ou syllogomanie. Dans le cas de Paulette, il n'était plus possible d'avoir accès à l'eau, aux commodités, ni même à la cuisine.

Voici l'état du salon de Paulette (avant rangement). • © Frédéric André

Sept "Saint-Bernard" pour accompagner Paulette

Frédéric André, une connaissance de Paulette, a décidé de tout mettre en œuvre pour aider cette dame de 74 ans. C'est alors que sept personnes (altruistes et humanistes), se sont mobilisées pour l'accompagner et lui venir en aide. Ainsi Frédéric, Éric, Anis, Jean-Yves, Romain, Thomas et Virginie, ont, durant près de 15 jours, œuvrés pour débarrasser cet appartement, à peine reconnaissable.

Ils ont tout d'abord décidé (avec l'accord de Paulette), de débarrasser et vider son appartement des choses et objets inutiles et inutilisables. Cette petite équipe a rempli une benne de 15m² de déchets, complété par une série de rotations à la déchèterie avec une camionnette.

Salle de bain de Paulette (pendant le rangement). • © Frédéric André

Une cagnotte pour terminer les travaux

Même si tout ce petit monde s'est démené et a donné de son temps gracieusement, il faut maintenant remettre en état l'appartement de Paulette. Pour parer au plus urgent, les toilettes ont été réparées, mais il faut désormais changer la chaudière. Un plombier-chauffagiste a même proposé une prestation d'installation et de mise en service à moitié prix.

Néanmoins, afin de terminer les travaux, et payer le matériel installé et mis en œuvre, une cagnotte a été ouverte. Cette somme permettra de payer la chaudière, le matériel de nettoyage et le recyclage des déchets. De plus, ces bénévoles au grand cœur vont aussi redonner un coup de fraicheur au logement de cette dame. Il faudra donc aussi acheter de la peinture (les pinceaux…).

© Frédéric André

Une nouvelle vie commence

Mais déjà, depuis la fin du nettoyage de son appartement, Paulette revit et reprend goût à la vie. Ses voisin-e-s lui proposent régulièrement des petits plats cuisinés ou passent quelques moments avec elle pour écouter de la musique, tout simplement.