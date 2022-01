Gilles Delluc, préhistorien spécialiste de Lascaux vient de disparaître

L'un des plus grands spécialistes de la grotte de Lascaux vient de disparaître à l'âge de 87 ans. Le médecin périgourdin laissera de nombreux ouvrages éclairés sur le site préhistorique

Avec son épouse Brigitte, il aura consacré 50 ans de sa vie à la grotte préhistorique de Lascaux. Gilles Deluc vient de s'éteindre ce vendredi 7 janvier à l'âge de 87 ans en laissant derrière lui un travail d'analyse considérable sur le site périgourdin.

Médecin-préhistorien

Gilles Delluc est un médecin périgourdin, né à Périgueux en 1934. Il est de la famille de Louis Delluc (1890-1924), écrivain et réalisateur, l'un des premiers critiques français de cinéma. En tant que médecin, il participera à la mise en place du centre de dialyse de la clinique Francheville de Périgueux.

Découverte marquante

Dans les années 50, Gilles Delluc, explore Lascaux pour la première fois. Le site mis au jour dix ans plus tôt est encore largement auréolé de mystères et de découvertes à venir. Cette rencontre prend vite des allures d'une passion qu'il partagera tout au long de sa vie avec son épouse Brigitte. Le couple reprendra même ses études afin d’obtenir un doctorat en géologie du quaternaire, anthropologie et préhistoire.

Le couple Delluc s'était distingué par ses travaux sur la grotte de Lascaux. Gilles et Brigitte étaient devenus des spécialistes locaux et avaient publié de nombreux articles sur le sujet. • © France 3 Périgords

Un couple, et une histoire de préhistoire

Dans les années 70, poursuivant leur quête, ils travailleront au plus près des vestiges. Passionné de spéléologie, Gilles Delluc se plongera dans l'étude des objets retrouvés sur le sol de la grotte. En 1975, les Delluc iront jusqu'à s'enfermer dans la grotte pendant deux semaines, jour et nuit, en compagnie d'un groupe de spécialistes. Une immersion dont ils ne sortiront jamais vraiment, précisait Brigitte Delluc.

Lascaux I, II, III et IV

Ils deviendront des membres éminents de la SHAP, Société Historique et Archéologique du Périgord, participeront à la création de Lascaux 2 inauguré en 1983 et seront conseillers scientifiques pour les deux répliques suivantes, l'exposition itinérante Lascaux 3 et le Centre international d’art pariétal de Montignac, Lascaux 4.

Bibliographie

Un demi-siècle de passion préhistorique pendant lequel ils produiront une centaine d'articles sur la grotte et même un dictionnaire de Lascaux, (2008 - Éditions Sud Ouest- 352 pages). Le couple vivait à Saint-Michel-de-Villadeix. Les obsèques de Gilles Delluc ont été célébrées dans l'intimité ce mardi 11 janvier à Notre-Dame-de-Sanilhac.