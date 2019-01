La Dordogne surprise par la neige

Les déneigeuses et sableuses à pied d'oeuvre très tôt ce matin sur les routes de Dordogne / © France 3 Périgords - Florian Rouliès

Les services départementaux de Dordogne se préparent au salage des routes

La carte interactive des perturbations routières de la Dordogne mise en place par le département... à consulter ici https://dordogne.maps.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=e869675...

Les secteurs de La Coquille, Thiviers, la Bachellerie, et les axes vers la Corrèze et la Haute-Vienne sont les plus touchés. Juste quelques centimètres de neige, entre 5 et 10cm sur certains secteurs, mais suffisamment pour surprendre les services départementaux qui sont sur le pied de guerre depuis tôt ce matin pour procéder au sablage et au salage des routes.Les axes les plus touchés sont la RN21 circule très difficilement à partir de Thiviers et l'ensemble des axes vers le la Haute-Vienne, la neige pouvant atteindre jusqu'à 10cms à La Coquille et Firbeix.Plusieurs poids-lourds sont restés bloqués ou fortement ralentis sur la trois voies menant au point le plus haut du département et sur la D704 à Excideuil et sur la D6089 à Terrasson-La-Villedieu avant que n'intervienne la déneigeuse de la Direction Interdépartementale des Routes.Les transports scolaires du nord et de l'est du département sont également affectés et par prudence certains ramassages ne sont pas assurés.La Gendarmerie est également en vigilance haute, et sur son site Facebook elle appelle à la plus grande prudences sur des routes rendues difficiles