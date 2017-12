VIDEO. Bègles (Gironde) : énorme carambolage entre 14 voitures, quatre personnes gravement blessées

© France 3 Aquitaine

Quatre blessés hospitalisés, 23 personnes indemnes

© France 3 Aquitaine

Sur-accident après une première collision

L'accident s'est produit sur l'A631 à Bègles, dans le sens intérieur en direction de la rocade. / © Google Maps

Un important accident s'est produit ce dimanche 3 décembre à Bègles avec 14 véhicules impliqués, alors que les conditions météorologiques étaient mauvaises avec du brouillard.Quatre personnes ont été hospitalisées, dont deux personnes dans un état grave : une femme de 20 ans et un homme de 50 ans.Les secours ont examiné 23 autres personnes, qui ont pu rentrer chez elles indemnes.L'accident s'est produit aux alentours de 6 h 15, sur l'A631 à Bègles, dans le sens intérieur en direction de la rocade.Une première collision impliquait trois voitures.D'après les informations recueillies par notre équipe sur place, une femme serait sortie de son habitacle pour appeler les secours. C'est alors qu'elle aurait été percutée par un quatrième véhicule qui a pris la fuite, et que le sur-accident s'est déclenché.L'occupant de la quatrième voiture, âgé d'une vingtaine d'années, s'est finalementdans la matinée et devait être placé en garde à vue.À dix heures, la voie était toujours coupée pour procéder à l'évacuation des voitures accidentées.