Bègles en Gironde : première ville de France à passer à 30 km/h

Lundi 8 juillet la Ville de #Bègles généralise la vitesse de #circulation autorisée à 30 km/h partout. Elle devient ainsi la première commune de cette taille, en France, à étendre cette limitation à toute la ville. https://t.co/9GngxD8kwy … #ville30 #monvillageurbain pic.twitter.com/sleEB0IC0J — Bègles, le village urbain (@Villedebegles) 5 juillet 2019

La réponse est simple, 100% : toute la @Villedebegles pic.twitter.com/RFtCW87oqc — Clément Rossignol Puech (@clemrossignol) 5 juillet 2019

Bravo !! 👏👏 C'est une énorme avancée :) Reste à oeuvrer pour que ce soit étendu à toute la métropole (et surtout veiller à ce que ce soit respecté) cc @Cycles_Maniv @Sanji — Irlan (@Twirlan) 6 juillet 2019

Donc je devrais rouler en 2nd à 30km/h plutôt qu'en 4ème à 50. Je sent que je vais consommé bien comme il faut ! Le plus drôle serait que la théorie du gain de conso se base sur les moteurs diesels, que tous veulent supprimer pour leur pollution. — Kazed Wazabi (@Kazed33) 6 juillet 2019

Contrer l’application Waze

Impossible de ne pas les voir : "Ville 30, je roule à 30 km/h sur toute la ville" : c'est désormais ce que l’on peut lire sur le fond jaune fluo des nouveaux panneaux installés dans Bègles.Ce lundi 8 juillet, la commune passe à la vitesse supérieure. Objectif : Améliorer la sécurité, réduire la pollution de l’air et les problèmes de nuisances liés au bruit.Pour cela, les automobilistes qui traversent la commune doivent rouler moins vite. Ici, une bonne partie du territoire bénéficie déjà de zones 30 (vitesse limitée à 30 km/h) et de zones de rencontre" précise le maire EELV. C'est l'ensemble de la ville qui est concernée par cette nouvelle limitation.Dans la ville longtemps dirigée par l'écologiste Noël Mamère, les avis sont partagés. Certains saluent l'initiative et parlent "d'énorme avancée" quand d'autres s'interrogent sur leur consommation de carburant.Le maire insiste : ce n’est pas une mesure anti-voiture. Mais ces dernières années, la ville est submergée par un flot continu de véhicules.Les automobilistes sont détournés par Bègles pour contourner la rocade et les boulevards de Bordeaux saturés par les bouchons.Réduire la vitesse va obliger Waze, l'application pour smartphone, à proposer d’autres solutions pour gagner du temps. Les automobilistes passeront ailleurs. Car selon, la mairie, les temps de parcours seront impactés à hauteur de 10 à 15 secondes par kilomètre parcouru.Pour le moment, les contrevenants à cette mesure ne seront pas sanctionnés. Il s’agit tout d’abord d’une expérimentation qui va durer un an.La municipalité dit vouloir profiter de l’été pour faire de la pédagogie.