Bordeaux : 10 blessés dans la collision du Burdigala II avec une pile du Pont Chaban

L'accident résulterait d'un incident de propulsion en amont du Pont qui aurait entraîné une manoeuvre forcée de l'équipage et cette collision malencontreuse avec une des piles du Pont Chaban-Delmas (information Sud-Ouest confirmée par les pompiers).et a percuté la pile, occasionnant, à l'intérieur,malgré l'allure ralentie de l'engin durant la maneuvre.Le Burdigala II est un petit bateau de croisière qui effectue avec ses 7 personnes d'équipage des promenades sur la Garonne et des repas ou réception à bord, avec parfois des convives plus âgées.ont pu intervenir sur place pour venir en aide aux blessés et encadrer les passagers indemnes.Car l'équipage, après la collision, a pu réorienter le bateau vers une passerelle desaffectée sur la rive afin de laisser les pompiers évacuer les 10 personnes blessées légèrement dont 4 plus grièvement. Ils ont été pris en charge à l'hôpital Saint André et au CHU de Pellegrin.Le reste des passagers a pu "bénéficier" d'une mise en sécurité par les pompiers et d'un retour vers leur lieu d'embarquement grace àun autre bateau de croisière, le "Sardane " et à un BatCub qui ont pu les faire monter à leur bord.Mais le bilan aurait pu être plus lourd car le bateau a une capacité de 150 personnes.