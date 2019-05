Bordeaux : des activistes écologistes radicaux accrochent une banderole sur le Palais de la Bourse

Le symbole du mouvement XR.



"Notre maison brûle et nous regardons ailleurs"

L’idée : capter l’attention et marteler la vérité de l’effondrement de la biodiversité et du péril climatique qui nous menacent tous.

Seules les actions radicales peuvent nous sauver.



Urgence climatique et actions radicales

Les pompiers ont du intervenir pour décrocher la banderole à 15 mètres de haut. / © Bruno Larramendy

Bordeaux : banderole "CHIRAC REVIENS" sur la façade du Palais de la Bourse, côté chambre de commerce et d'industrie.

Bordeaux : banderole "CHIRAC REVIENS" décrochée de la façade de la chambre de commerce et d'industrie

"Extinction Rebellion appelle au retour de Jacques Chirac". Voici le titre du communiqué envoyé par des membres d'un mouvement d’écologie radicale Extinction Rebellion (XR).Ce mouvement cite également Jacques Chirac : "Notre maison brûle et nous regardons ailleurs".Une phrase que prononça Jacques Chirac, président de la République française, en ouverture du discours qu'il fit devant l'assemblée plénière duExtinction Rebellion déclare que l’ère des scandales est terminée : les rapports de l’IPBES et du GIEC sont ignorés, les discours sont de façade, les marches ne marchent pas…"Alors qu’il ne nous reste que dix ans pour agir, en deux ans de mandat Emmanuel Macron a refusé d’être à la hauteur des enjeux. Quand les députés de la majorité font barrage à l’interdiction du glyphosate, ils militent activement pour la destruction du vivant"."Face à la gravité de la situation, le Président s’accroche au pouvoir, restreint les libertés et mutile ses opposants".Occupant les échafaudages pendant plusieurs heures, les membres d’XR souhaitent montrer leur détermination et appeler la population à s’engager à leurs côtés dans un combat radical qui nous unit au vivant dans son ensemble.Extinction Rebellion, abrégé en XR, est un mouvement social international qui vise à susciter un changement radical, par le biais d'actions directes et d'une résistance non violente, afin de limiter le réchauffement climatique et de minimiser le risque d'extinction de l'humanité et d'effondrement écologique.Plusieurs actions de ce type ont été menées ces derniers jours en France.Sous le regard intrigué des badauds et des joggeurs du dimanche matin, la banderole a été décrochée vers 9 heures par les pompiers qui ont du déployer la grande échelle sur 15 mètres de hauteur.