Coronavirus : le port du masque devient obligatoire à Bordeaux

►Port du masque obligatoire dans les deux rues les plus fréquentées et plus si besoin

Ces deux rues sont un véritable centre commercial à ciel ouvert. Pierre Hurmic, maire de Bordeaux

Interview de Pierre Hurmic maire de Bordeaux sur le port obligation du masque



► Des cas positifs en hausse

Localisations des clusters :

1 à La Rochelle (17)

1 à St-Georges d'Oléron (17)

1 à Périgueux (24)

1 à Issigeac (24)

2 à Bordeaux (33)

1 à Lanton (33)

1 à Quinsac (33)

1 à Cenon (33)

1 à Blanquefort (33)

1 à Idaux-Mendy (64)

1 à Pau (64) — COVID — 19 - Nouvelle-Aquitaine (@na_covid19) August 11, 2020

[#COVID19 Situation en #NouvelleAquitaine au 11/08]

📌Patients hospitalisés : 59 (+ 2 hosp.)

📈Plus fortes augmentations : Deux-Sèvres, Lot-et-Garonne & Pyrénées-Atlantiques (+ 1 hosp.)

📉Plus forte baisse : Creuse (- 1 hosp.)

🟥Département le plus touché : Gironde (31 hosp.) pic.twitter.com/k80TYCVexJ — COVID — 19 - Nouvelle-Aquitaine (@na_covid19) August 11, 2020

[#COVID19 Situation en #NouvelleAquitaine au 11/08]

🦠 Clusters : 12 (+ 5 depuis le 07/08)

🧪 Taux de positivité des tests : 0,9% (+ 0,3 % depuis le 07/08)

🛌 Réanimations : 9 (=)

❌ Décès : 428 (+2 depuis le 07/08)

🏡 Retours à domicile : 2 260 (=) pic.twitter.com/anfW0tC1HE — COVID — 19 - Nouvelle-Aquitaine (@na_covid19) August 11, 2020

[#COVID19 Situation en #France au 28/08]

📌17 dpts en situation de vulnérabilité

🟠Modérée : Bouches-du-Rhône, Gironde, Haute-Garonne, Haute-Savoie, Hérault, Ille-et-Vilaine, Mayenne, Meurthe-et-Moselle, Nord, Sarthe, Val d’Oise, Paris, 92, 93 & 94

🔴Élevée : Guyane & Mayotte pic.twitter.com/YlzNO9WoAd — COVID — 19 - France (@fr_covid19) August 10, 2020

A compter de samedi 15 août, le masque sera obligatoire dans certaines rues de Bordeaux. La capitale girondine n'est pas la première à prendre de telles mesures contre la COVID-19.Le maire de Bordeaux Pierre Hurmic, en présence de Martin Guespereau, préfet délégué pour la défense et la sécurité et et Hélène Junqua, directrice générale adjointe de l’ARS Nouvelle-Aquitaine, a annoncé mercredi matin que le port du masque est désormais obligatoire dans les rues Sainte-Catherine et Porte-Dijeaux. Une mesure qui sera appliquée par un arrêté préfectoral.Rappelons que le port du masque avait déjà était imposé lors du déconfinement dans ces deux rues commerçantes de l'hyper-centre. Une mesure qui avait été levée le 25 juin à quelques jours du second tour des municipales. Le maire de Bordeaux sera l'invité du 19/20 dans le JT régional mercredi soir. Pierre Hurmic a déjà fait savoir que le périmètre du port du masque obligatoire pourrait être élargi dans les prochains jours si la situation sanitaire se dégrade.De plus en plus de grandes villes de France optent pour le port du masque obligatoire dans des lieux publics ouverts face à la recrudescence de cas positifs de la COVID-19. La Gironde fait partie des 17 départements en vulnérabilité par rapport à l'épidémie et à Bordeaux, deux clusters ont été identifiés dans les quartiers des Chartrons ( des cas positififs dans un Ehpad et des une crèche notamment) et du Grand parc.Le maire de Bordeaux a pris cette décision conjointement avec la préfecture de Gironde et l'ARS en raison de l'évolution récente du virus. Mardi, Le Premier ministre Jean Castex, en visite au CHU de Montpellier, a appelé les préfets à entendre "le plus possible" l'obligation du port du masque en extérieur en soulignant "une situation épidémiologique de coronavirus qui évolue dans le mauvais sens depuis deux semaines".