Gare Saint-Jean à Bordeaux : des trains et des passagers sur les voies

Panne de courant à la gare Saint-Jean Bordeaux. On a dû sortir par les rails après 1h20 d'attente dans le train sans clim. No rage les kheys 🙂 pic.twitter.com/24vhLUqQi8 — Lidl ;] (@LidlMasterRace) July 8, 2019

Ça doit repartir tout doucement - service de communication de la SNCF -

Quand on arrive de Paris à Pied, à la Gare de Bordeaux-Saint Jean. Merci #ouigo #sncf pic.twitter.com/z1I7XhgS2S — Frédéric Duprat (@fdbx) 8 juillet 2019

Une chaleur de plomb et des trains à l'arrêt autour de Bordeaux. Voilà comment des passagers se sont retrouvés sur les voies ferrées ce lundi après-midi.Vers 16 heures, l'intervention sur un train en panne dans un secteur très fréquenté, a nécessité une coupure d'électricité. Mais c'est toute la gare qui en a été privée.Des trains se sont retrouvés coincés en amont ou en aval de Bordeaux. Les portes ont été ouvertes car les trains n'étaient plus alimentés en climatisation. Des passagers sont salors allés sur les voies ferrées. D'où ces photos postées sur Twitter en fin d'après-midi ►Bilan : 25 TER supprimés ou à l'arrêt durant deux heures. Une quinzaine de TGV ont du s'arrêter.La plus grande partie de la gare a été réalimenté vers 18 heures. Il y a eu des mesures de vérification des dispositifs de sécurité.La voie en direction d'Agen est toujours à 18 h 25 pénalisée.