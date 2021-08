Gironde : un bracelet expérimenté pour fluidifier le contrôle du pass sanitaire dans les restaurants

À l'initiative de l'Umih, l'union des métiers de la restauration et de l'hôtellerie, un bracelet va être testé en Gironde pour fluidifier le contrôle du pass sanitaire des clients réguliers. Au total, 20.000 bracelets seront distribués dans deux cents établissements du département.

Pour éviter de contrôler systématiquement les clients réguliers des restaurants, un bracelet pourra leur être proposé après une première présentation de leur pass sanitaire en Gironde. Il s'agit d'un dispositif imaginé par l'UMIH, le syndicat des métiers de la restauration et de l'hôtellerie, qui l'expérimente dans le département à partir de ce mercredi 18 août.

Réservé aux clients récurrents

Concrètement, "le client qui vient plusieurs fois dans la journée ou dans la semaine dans le même établissement pourra être identifié par ce bracelet à partir du moment où il aura présenté son pass sanitaire vaccinal, c'est-à-dire avec les deux doses, et qu'il aura justifié de son identité", explique Laurent Tournier, qui préside l'UMIH en Gironde.

Un test PCR ne suffira pas pour obtenir le bracelet, car il ne permet d'obtenir un pass sanitaire que pendant 72 heures.

Ce pass n'a pas vocation a être distribué à une large population, il devrait rester "plutôt confidentiel". En effet, il sera surtout utile pour les clients des hôtels en demi-pension ou en pension complète, par exemple : "cela évite de leur demander leur pass à chaque fois qu'ils vont aller au restaurant."

20.000 bracelets

Au total, l'objectif est de distribuer 20.000 bracelets dans le département, dans deux cents établissements qui prendront part à cette expérimentation, laquelle est encadrée par la préfecture.

En ce mois d'août, les restaurants de Bordeaux affichent une baisse de leur fréquentation plus ou moins notable, selon Laurent Tournier. "Pour les établissements avec de la clientèle un peu plus âgée, comme les brasseries un peu élaborées, la baisse est relativement limitée. Pour les établissements accueillant un public plus jeune, la baisse est beaucoup plus sensible, jusqu'à 30 ou 40% de leur activité."

"Météo, pass sanitaire, manque de touristes, c'est difficile de savoir pourquoi" ajoute-il, ajoutant : "la vraie problématique actuelle, c'est surtout le manque de personnel".

À Bordeaux, quatre tentes de dépistage du Covid seront également déployées dans les prochains jours pour permettre aux personnes non-vaccinées de se rendre dans les restaurants ou les bars.

→ Ecoutez Laurent Tournier, responsable de l'UMIH en Gironde :