Bordeaux et Talence : au moins sept églises taguées de messages injurieux

Une entreprise envoyée par la ville de @Bordeaux est en train de nettoyer les églises sauvagement taguées la nuit dernière. Nous apprenons aussi que d'autres églises de @BxMetro ont été dégradées par des propos haineux. Merci aux maires concernés pour leur rapidité d'intervention pic.twitter.com/wKkiyLi26D — P. Samuel Volta (@psamuelvolta) January 19, 2020

→ Diaporama : des inscriptions injurieuses taguées sur plusieurs églises de Bordeaux Une inscription sur l'église Saint-Paul. / © France 3 Un employé nettoie une inscription sur les murs de Sainte-Croix, à Bordeaux. / © France 3 #Mange ton père, inscrit sur les portes de l'église Saint-Paul. / © France 3 Aquitaine Sur les murs de l'Eglise Saint-Eloi / © France 3

Au moins sept églises de Bordeaux et son agglomération ont été dégradées dans la nuit de samedi à dimanche 19 janvier, avec diverses inscriptions injurieuses, certaines faisant référence aux affaires de pédocriminalité au sein de l'Eglise catholique.Il s'agit de, ainsi que, selon les informations communiquées par le vicaire général du diocèse de Bordeaux, le père Samuel Volta.Une liste qui peut encore être amenée à évoluer.Le maire de Bordeaux, Nicolas Florian, "dénonce ces actes avec la plus grande fermeté", et ajoute qu'une plainte a été déposée par la municipalité.Le maire de Talence Emmanuel Sallaberry a également réagi en annonçant un dépôt de plainte.