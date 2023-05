Un jeune homme porté disparu à Bordeaux, la police lance un appel à témoin

La police a lancé un appel à témoin après la disparition inquiétante de Benjamin, 27 ans, qui n'a pas donné signe de vie depuis le 6 mai.

La police a lancé un appel à témoin pour une disparition inquiétante. Benjamin, 27 ans, est porté disparu depuis le 6 mai. Il a quitté le domicile familial secondaire, situé cours Xavier Arnozan à Bordeaux, vers 6 heures du matin, et n'a pas donné de signe de vie depuis.



Le jeune homme portait, au moment de sa disparition, une casquette gavroche, un jean bleu et un sac à dos noir, précise les policiers. Benjamin mesure 1,85 m, a les yeux verts et les cheveux châtains, et courts.

"Si vous avez des informations, contactez l'hôtel de police de Bordeaux au 05 57 85 73 16 ou 0800 00 49 3policierstent les polciiers dans leur avis de recherche.