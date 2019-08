La maire de Parempuyre, en Gironde, interdit (à nouveau) les pesticides à proximité des habitations

Deuxième tentative à Parempuyre en Gironde

En mai dernier, le maire de Langoüet, en Ille-et-Vilaine, a décidé d’interdire aux agriculteurs l’utilisation de pesticides de synthèse dans un rayon de 150 mètres autour des habitations via un arrêté municipal.Une initiative qui a fait grand bruit, jusqu'à susciter une réaction du président de la République Emmanuel Macron, lequel a estimé que Daniel Cueff avait "raison sur ses motivations". Mais la préfète du département, jugeant le texte illégal a saisi le tribunal administratif, qui a suspendu l'arrêté litigieux ce mardi 27 août. Une vingtaine d'autres maires ont adopté des arrêtés similaires en France, comme Béatrice de François, à Parempuyre, en Gironde.Elle avait déjà tenté une première fois de faire interdire l'usage des produits phytosanitaires, hormis ceux autorisés en agriculture biologique, à proximité des habitations en janvier 2019.Mais le texte avait dû être retiré à la demande de la préfecture, comme elle l'explique sur sa page facebook. "Devant la carence de l’Etat à protéger les riverains, j’ai donc décidé de prendre un nouvel arrêté d’interdiction des produits phytopharmaceutiques. Désormais, à moins de 100 mètres des habitations ou des espaces ouverts au publics, seules les substances naturelles ou sans impact sur la santé humaine ou l’environnement sont autorisées (PNPP)," écrit-t-elle.Cet arrêté pourrait lui aussi être attaqué par la préfecture de Gironde, qui dispose d'un délai de deux mois pour le faire.

→ Parempuyre : Béatrice de François explique son arrêté anti-pesticides

Parempuyre : Béatrice de François explique son arrêté anti-pesticides

Equipe : BONITEAU Charlotte, TUSCQ-MOUNET Sylvie

Il y a le droit édicté par le centralisme jacobin&le bon sens des maires de terrain qui par arrêté peuvent résoudre des conflits riverains/agriculteurs

Des solutions alternatives existent:bio,confinement,haies..j’avais proposé un arrêté en ce sens&il avait été retoqué!#Langouët pic.twitter.com/StPwEJeCXg — Benoit Simian (@BenoitSimian) August 27, 2019

Elisabeth Borne annonce une nouvelle réglementation

Le CIVB "ne comprend pas"

Carte : Parempuyre, aux portes du Médoc

Une question récurrente à Parempuyre

"Nous devons avoir une sécurité aussi bien alimentaire qu'environnementale, et cela passe par moins d'utilisation de produits phytopharmaceutiques", souligne-t-elle.Sur twitter, le député de Gironde Benoit Simian indique qu'il avait lui aussi tenté de prendre un arrêté similaire en 2016 lorsqu'il était maire de Ludon-Médoc, également retoqué."Il faut prévoir une distance minimale entre les épandages (de pesticides) et les habitations", a réagi Elisabeth Borne, la ministre de la Transition écologique, lors d'une interview ce mardi matin à France Inter.La ministre a annoncé le lancement d'une consultation et a ajouté que les "règles doivent être posées au plan national - ce sera le cas - et avec la possibilité de les adapter dans des chartes locales s'il y a des conditions particulières".Aux portes du Médoc, le territoire de Parempuyre est composé à moitié de terres agricoles, et notamment de vignobles.Contacté par l'AFP, le Conseil Interprofessionnel du Vin de Bordeaux (CIVB) a dit attendre que "l'arrêté soit validé"."Les viticulteurs ne comprennent pas cette décision", d'autant plus que "la période des traitements est terminée et ne recommencera qu'après les prochaines élections" municipales, a-t-il commenté.À Parempuyre, la question de l'utilisation des produits phytosanitaires avait déjà fait parler récemment, après l'annonce de la construction d'un collège à proximité des vignes.Face à la polémique, le propriétaire du château, le groupe Fayat, avait alors annoncé accélérer la conversion au bio du vignoble.