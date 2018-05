Depuis le matin, la foule s'était assemblée mobilisée à l'appel des élus PS et La République en Marche contre ce front radical et contre la "En début d'après-midi, les manifestants devaient "accueillir" le maire de Béziers mais peut-être pas avec de tels débordements.Aucune force de l'ordre n'a semble-t-il empêché le contact. Et après avoir été copieusement bousculé et interpellé, Robert Ménard est tombé sur le sol avant de pouvoir entrer dans le bâtiment où il était attendu pour débattre.Retour sur l'objet de la manifestation de ce jour avec les explications de Marie Neuville et Thierry Gardet.

Manifestation et bousculade autour de la venue de Robert Ménard en Nord-Gironde