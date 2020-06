Girondins de Bordeaux : près de 2000 supporters manifestent pour un changement de direction

Rassemblement des ultramarines des girondins de Bordeaux devant la mairie. Les supporters demandent le départ de la direction du club. #bordeaux #NousLesGirondins pic.twitter.com/kxvBvUhtHk — Valentin Stoquer (@val_stoquer) June 27, 2020

Les supporters ont déroulé une longue banderole à l'effigie des Girondins en tête de cortège. • © Pascal Zuddas

Pauleta, Laslandes, Giresse, Malcom, Duga, Darcheville Micoud, Planus, Fernando, Wendel et d'autres milliers d'amoureux des Girondins. #NousLesGirondins un mouvement et un rassemblement sans précédent pour la survie d'un club, la poursuite d'une histoire commune. Merci 👊🏼 pic.twitter.com/nyz0t23xK7 — Thibault Tressières (@Twibault) June 27, 2020

Le conflit n'est pas récent. Il s'agit là d'un nouvel épisode de tensions entre les supporters des Girondins de Bordeaux et l'équipe dirigeante en place.Leur souhait : peser sur la stratégie des hommes en place.Le club est face à un tournant majeur de son histoire . Les Girondins ont fini. LesEt la crise liée au Coronavirus n'a rien arrangé. Ligue Professionnelle a entériné début mai un projet de prêt garanti par l'Etat de 220 ME, à partager entre les clubs de L1 et de L2. Mais le déficit du club est là. Selon certains il s'élèverait à 55 voire 60 ME. La direction planche sur un plan financier épaulé, ou pas, par le fond d'investissement King Street, propriétaire du club.Autant de questions sur lesquelles les Ultramarines voudraient peser. D'où cette manifestation.. Sous le hashtag "NousLesGirondins" ils ont suivi l'appel lancé par les supporters, à l'image de Lilian Laslandes, comme ici sur ce post facebook.Sur Instagram,s'est exprimé sur le sujet : "je ne serai pas présent au rassemblement de samedi 27 juin #NousLesGirondins mais je partage l’inquiétude générale de tous les supporters". Dans son post, il va plus loin. "Aujourd’hui,. Je n’aime pas le chemin qu’il a pris avec l’arrivée de KS et de GACP (en son temps...). Je l’ai déjà exprimé à plusieurs reprises dans des ITWS. J’espère que KS en prendra bien conscience un jour…et qu’il modifiera sa stratégie en conséquence. C’est indispensable pour l’avenir des Girondins de Bordeaux".Le rassemblement a débuté dès 16h. Les organisateurs avaient appellé à une manifester dans le calme, sans fuigènes. "Nous demandons pour la sécurité de tous et de toutes – comme au stade – à ce qu’il n’y ait pas de pétards, où d’artifices ayant vocation à faire explosion", précisent les organisateurs qui demandent à ce que les règles sanitaires soient respectées notamment par le port du masque.