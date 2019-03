Grande America : le mauvais temps complique les opérations de dépollution

Point de situation sur la présence du pétrole du Grande America dimanche 24 mars à 17 h / © Préfecture maritime capture écran

Conteneurs introuvables

Des creux de deux mètres cinquante à trois mètres. Les experts en dépollution, mobilisés depuis le 12 mars au chevet dudoivent affronter depuis ce dimancheCette météo houleuse devrait se maintenir jusqu'en milieu de semaine.Neuf bateaux sont mobilisés sur les opérations de dépollution. Leest à proximité de l'épave, et lesse concentrent sur les galettes de fioul qui se sont dispersées dans l'océan.Sur la carte de la préfecture maritime de la zone Atlantique, ces zones de pollution dispersées, et ont "tendance à dériver vers le sud".A Hendaye au Pays basque, des oiseaux ont d'ores et déjà été retrouvés maculés d'hydrocarbures qui provenaient de Grande America.Aucun conteneur contenant des matières dangereuses n'a encore été localisé. Lorsqu'il a sombré, le Grande America transportait pourtant, dont de l'acide chlorhydrique, et de l'acide sulfurique.Les seuls conteneurs localisés ou remorqués jusqu'à présent contenaient des produits alimentaires.D'ici la fin de semaine, un navire spécialisé doit intervenir sur l'épave du