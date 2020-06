Limoges : l'appel à l'aide d'une adolescente, une enquête en cours

Le petit bout de papier griffonné a été retrouvé par un ouvrier, sur un chantier en cours dans le quartier de La Bastide à Limoges. Le message avait été jeté de la fenêtre d'un appartement de la cité.

"Aidez moi s'il vous plait, apellé la police je suis mariée de force [...] âge:15 ans, apellé le plus vite possible SVP!!! appellé aussi les

assistantes scosial quils viennet me chercher ,SVP apellé la Police"

Disposant du nom et de l'adresse de l'adolescente, les policiers se sont rendus à l'appartement. La jeune fille, apparemment libre de ses mouvements à l'intérieur du logement, présentait des traces sur les jambes. Selon ses dires, ces marques étaient dues à des coups de câble électrique donnés par son père deux semaines plus tôt. La raison du courroux paternel ? L'adolescente aurait fait part de son refus de se marier avec un autre adolescent, une promesse de mariage pour laquelle les parents auraient reçu une dot de plusieurs milliers d'euros.

Le parquet a demandé le placement provisoire de l'adolescente dans une structure d'accueil. Des investigations sont en cours pour tenter d'établir la réalité de ses propos.