Limoges : un livre numérique pour enfants malvoyants

Une trentaine de livres publiés

Un livre numérique pour enfants malvoyants

On s'est rendu compte qu'il n'existait aucune application ludique et pédagogique sur écran pour enfants déficients visuels. Caroline Chabaud-Morin, directrice association Mes Mains en or

En 2010, atteinte d'un cancer de la rétine aux 2 yeux,. Afin d'aider son enfant dans son apprentissage, sa maman. Devant le peu d'offres, elle créera avec son assocaition sa propre maison d'édition : Mes mains en or L'association limougeaude constituée aujourd'hui decompte à son catalogue une. Des livres adaptés vendus dans toute la France aux particuliers, bibliothèques, médiathèques et institutions spécialisés.

La petite équipe de l'association a travaillé d'arrache-pied pendant 2 ans afin de mettre au point l'application numérique "L'école de magie d'Elentil". Une histoire interactive sur tablette dont l'enfant est le héros. En penchant l'appareil à droite, gauche, haut, bas, en glissant le doigt sur l'écran, en le tapotant, en soufflant dessus le joueur malvoyant pourra progresser dans l'histoire.



Une souscription pour finaliser le projet

Pour ce projet, l'association a été secondée par des professionnels du médico-social, des enfants malvoyants et l'auteure Pauline Dufour, l'illustratrice Claire Gaudriot, le comédien Philippe Labonne et l'ingénieur du son David Mascunan. Mes Mains en or a lancé une souscription sur internet pour que le projet voit le jour, pour le moment. L'association espère mettre en ligne le livre numérique d'ici l'été prochain.