Limoges : Robert Hendy-Freegard mis en examen

Présenté à un juge d'instruction de Limoges ce jeudi 20 octobre, Robert Hendy-Freegard a été mis en examen pour tentatives de meurtre sur personnes dépositaires de l'autorité publique.

David Hendy, connu sous le nom de Robert Hendy-Freegard passera sa première nuit à la maison d'arrêt de Limoges ce jeudi soir.

Mis en examen

Arrivé de Valenciennes à la cité judiciaire vers 11 heures 30, il a été présenté au juge d'instruction chargé de l'affaire. Ce dernier l'a mis en examen pour tentatives de meurtre sur personnes dépositaires de l'autorité publique. Il encourt la réclusion criminelle à perpétuité.

Arrivée de Robert Hendy-Freegard à la cité judiciaire de Limoges • © France Télévisions

Les faits remontent au 25 août dernier à Vidaillat. Ce jour-là, le Britannique de 51 ans aurait volontairement percuté deux gendarmes avec son véhicule, alors que les services de l'état procédaient à une inspection de l'élevage canin dont s'occupait sa compagne.

L'escroc britannique, au cœur d'un documentaire sur Netflix (Puppet Master) a été interpellé le 2 septembre près de Bruxelles, alors qu'il était en cavale, sous le coup d'un mandat d'arrêt européen.

Jeudi 15 septembre, la chambre du conseil de Bruxelles a autorisé l'extradition de Robert Hendy-Freegard vers la France.

En détention à Limoges

La Belgique l'a livré aux autorités françaises le 17 octobre. Il a été présenté à un juge des libertés et de la détention à Valenciennes dans le nord, avant son transfert ce jeudi 20 octobre à la cité judiciaire de Limoges.

Le juge des libertés et de la détention de Limoges a ordonné son placement en détention provisoire. "Ce mandat de dépôt criminel a une durée d'un an et pourra être renouvelé", précise le parquet de Limoges, dans un communiqué.