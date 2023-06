VIDÉO. Lycées professionnels : pourquoi les syndicats refusent la réforme ?

durée de la vidéo : 00h01mn46s

La réforme des lycées professionnels portée par Emmanuel Macron fait couler beaucoup d’encre dans l’enseignement. Au total, une douzaine de mesures devraient être appliquées en septembre prochain et majoritairement à la rentrée 2024. Une réforme qui inquiète les syndicats qui craignent un appauvrissement de l’enseignement et une casse sociale dans leur profession. Explications Emmanuel Denanot et Carole Maillard. • ©Emmanuel Denanot - Carole Maillard - France 3 Limousin