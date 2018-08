Les pompiers et un vétérinaire de Saint-Léonard-de-Noblat sauvent une jument enlisée dans une tourbière

Une opération difficile

Les pompiers ont travaillé pendant 1h30 pour dégager la terre autour de la jument. / © Groupe Veterinaire

La jument saine et sauve

, vétérinaire basé dans la commune, sont intervenus jeudi 23 août 2018."Une vétérinaire sapeur-pompier fait partie de la caserne de Saint-Léonard-de-Noblat mais elle n'était pas là. On a donc été appelé", raconte le Dr Perigaud.qui "s'est enlisée dans une tourbière, seule la tête dépassait".. "Il fallait la sortir rapidement, elle était épuisée", indique le docteur. Il a pour habitude d'intervenir sur des chevaux qui se sont emballés et ont par exemple percuté une voiture. Mais un cheval embourbé est un fait rare.l. "On avait des difficultés, on s'enfonçait nous même dans la tourbière", reconnaît le Dr Perigaud.. "Les pompiers voulaient la sortir en tirant par la tête mais ça l'aurait écartelée", explique le vétérinaire.L'un des bénévoles, présent sur place,. A l'aide d'une seule sangle placée autour de son corps, les pompiers tentent de soulever la jument. D'abord placée au centre de l'animal, la sangle a ensuite glissé vers l'arrière-train pour la soulever et l'aider à s'échapper du trou.Après 1h30 d'efforts,pour qu'elle ne s'enfonce pas à nouveau.Malgré quasiment deux journées passées dans la tourbière,. "Lorsqu'on l'a sortie, elle s'est mise à manger tout de suite, on lui a juste donné des anti-inflammatoires au cas où", détaille le Dr Perigaud. L'animal viendrait de l'Institut Don Bosco centre éducatif fermé de Moissannes, qui accueille des jeunes en réhabilitation après des actes de délinquance.