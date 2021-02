Cyberattaque de l'hôpital de Dax : une rançon demandée pour décrypter les données

Ce mercredi en début d'après-midi, une cellule de crise se tient au centre hospitalier de Dax, victime d'une cyberattaque de grande ampleur dans la nuit de lundi à mardi. L'Agence régionale de santé de Nouvelle Aquitaine devrait communiquer, au plus tard jeudi matin 11 février, sur la situation de l'établissement précise la Préfecture des Landes.

La phase de diagnostic du réseau informatique se poursuit. Mais selon une source interne, la majeure partie des données informatiques de l'hôpital semblent être inaccessibles.

Seul le standard téléphonique, hors service jusqu'à ce mercredi matin, fonctionne à nouveau partiellement.

Lors de l'attaque, le ou les malfaiteurs ont bloqué l'accès aux données notamment médicales. Celles-ci sont toujours présentes sur les serveurs internes, confirme le service communication du centre hospitalier. Mais un "logiciel rançon" a été téléchargé par le ou les pirates. En clair : il faut maintenant payer pour dévérouiller l'accès.

Notre priorité est de sécuriser la prise en charge des patients, ceux déjà hospitalisés et ceux qui continuent de l'être. Il n'y a pas d'évacuation de l'hôpital. Mais clairement, nous fonctionnons au ralenti. On a ressorti les stylos et le papier ! Cellule communication du Centre hospitalier de Dax

🔴🔴 [ALERTE - CYBER ATTAQUE]



Le CH a fait l’objet d'une attaque informatique. Nos équipes font leur maximum pour rétablir la situation dans les meilleurs délais.



Le standard téléphonique est impacté.

☎️ En cas d’urgence, composez le 15 pic.twitter.com/novCDoaONm — CH Dax-Côte d'Argent (@chdax) February 9, 2021

"On ne sait pas combien de temps ça peut durer"

Une cyberattaque : le scénario redouté par tous les établissements hospitaliers confie-t-on en interne. On ne sait pas combien de temps cela peut durer et c'est sûrement ce qu'il y a de plus inquiétant.

Rodolphe Jarry, procureur de Dax, confirme que l'attaque informatique est de grande ampleur.

Nous avons été saisis tardivement dans cette affaire. Mais au vu de l'ampleur de l'attaque qui a touché toute l'informatique et la téléphonie, j'ai choisi de me dessaisir du dossier au profit du parquet de Paris doté d'une cellule de lutte contre la cybercriminalité. Rodolphe Jarry, Procureur de Dax

Dans le dossier de la cyber-attaque menée contre le @chdax, le #ParquetDax vient de se dessaisir au profit de la section "Lutte contre la cybercriminalité" du parquet de Paris. https://t.co/4h1bDvNSQc — Procureur de Dax (@ProcureurDax) February 10, 2021

D'autres attaques similaires ces derniers mois en France

L'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information a été saisie par la Préfecture des Landes. L'ANSSI est l'autorité nationale en matière de sécurité et de défense des systèmes d'information. Elle épaule les équipes du centre hospitalier de Dax pour tenter de rétablir la situation.

Ce n'est pas la première fois qu'un établissement hospitalier français est victime d'attaques similaires. En décembre dernier, le centre hospitalier de Narbonne s'est fait piraté avec un logiciel rançon, ainsi que celui d'Albertville-Moutiers. En 2019, le CHU de Rouen avait déjà été touché par une cyber attaque d'ampleur.