Mémoire Oradour : le récit de Marguerite Rouffanche

Marguerite Rouffanche était une femme très discrète, timide, et surtout traumatisée par ce qu’elle a vécu le 10 juin 1944., aujourd’hui dernier survivant du massacre.Elle a vécu l’enfer, et ne doit son salut qu’au nuage de fumée provoqué par les allemands.L’une d’entre elle lui a fendu une omoplate en deux. Elle s’est cachée dans un jardin et n’a été secourue que 24 heures plus tard.C’est grâce à Marguerite Rouffanche qu’on sait exactement ce qui s’est produit dans l’église