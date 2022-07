Pays Basque : des Artisans de la paix s'enchaînent sur le tarmac de l'aéroport de Biarritz puis bloquent la D810

Atterrissage et décollages impossibles pendant près d'une heure ce matin à l'aéroport de Biarritz. Six militants des Artisans de la paix se sont enchaînés les uns aux autres sur le tarmac. C'est la première action de la journée de paralysie générale organisée ce samedi pour réclamer la libération des prisonniers basques. Ils ont été évacués par les forces de l'ordre.

Ils avaient annoncé une paralysie totale du Pays basque. Ils ont réussi à s'introduire sur le tarmac de l'aéroport de Biarritz ce matin.

Aéroport bloqué, militants interpellés

Six militants des Artisans de la paix se sont postés sur une piste et se sont enchaînés les uns aux autres aux alentours de 8h30 ce samedi matin rendant impossible tout atterrissage et décollage.

L'action a tourné court avec l'intervention des forces de l'ordre qui les ont interpellés et évacués. L'aéroport a pu reprendre un fonctionnement normal.

RD 810 bloquée

Un peu plus tard un autre groupe de militants s'est posté sur la route départementale 810 au nord de Bayonne.

Des actions menées alors que le Préfet a interdit toute " manifestation au Pays Basque sur les autoroutes, dans les gares et aux abords des gares, dans les aéroports et aux abords des aéroports" ce samedi 23 juillet.

Plus d'infos à venir.