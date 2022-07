Exceptionnelle saisie de drogue sur l'A10 par les Douanes de Poitiers, une prise estimée à plus de 9,8 millions d’euros

Les 1er et 2 juillet, la douane de Poitiers a saisi lors de contrôles sur l'autoroute A10 de la drogue dans deux camions différents. L'un contenait 1 tonne de cannabis et d'herbe, et le second 827 kilos de résine de cannabis. Une prise exceptionnelle. Probablement le record de 2022 pour l'instant.

Ces saisies exceptionnelles ont été réalisées le premier week-end de juillet lors d'un contrôle de routine selon les douaniers de Poitiers. Deux équipes étaient mobilisées, soit une quinzaine d'agents. Ils effectuaient des contrôles dynamiques, dans le sens Sud Nord sur l'A10.

Les agents de la brigade des douanes de Poitiers ont réalisé, en moins de 24 heures, deux saisies exceptionnelles respectivement de 1 tonne de cannabis et de 827 kg de résine de cannabis. La valeur totale de ces prises est estimée à plus de 9,8 millions d’euros sur le marché illicite de revente de stupéfiants.

Pour ces affaires, les douaniers ont été aidés par une patrouille motorisée. Les contrôles de marchandises représentent 80% de l'activité de la douane Picto-Charentaise, notamment sur l'autoroute A10.

Sacs contenant la drogue saisie. • © Douanes Françaises

Des multiples prises, en détail

Le vendredi 1er juillet, les agents de la brigade de Poitiers en contrôle sur l’A10 interceptent 877 kg de résine de cannabis et 128 kg d’herbe de cannabis pour une valeur totale de près de 5,7 millions d’euros cachés dans les portes-palettes avant gauche et avant droit, ainsi que dans la cabine d’un ensemble routier réalisant le trajet Espagne-France. La marchandise était conditionnée dans des valises marocaines (procédé de conditionnement des plaquettes dans de la toile de jute), des sacs de sport et des sacs TATI.



Le lendemain, l'escouade motocycliste de la brigade de Poitiers en contrôle sur l’A10 sélectionne un véhicule utilitaire. Le chauffeur déclare réaliser un trajet Pau-Paris. L'ouverture de la porte arrière de l'utilitaire par les agents permet la découverte de 23 valises marocaines contenant 827 kg de résine de cannabis pour une valeur totale de plus de 4,1 millions d’euros.

Un caillou de 7 g d’héroïne est également trouvé au pied du siège passager. La fouille à corps du conducteur permet également de découvrir 3 g de cocaïne.

La brigade de Poitiers avait déjà réalisé le 30 juin, une saisie de stupéfiants dans le cadre d’un trafic local sur la RD 347. La palpation de sécurité du conducteur se rendant à Poitiers depuis Saint-Jean de Sauve avait permis la découverte de trois ovules de cocaïne dans une des poches de son pantalon. Lors de la fouille du véhicule, les agents trouvaient ensuite à l'arrière du siège passager un sac de toile en jute contenant 10 pains de résine de cannabis.

Dans la plupart des situations, un fret plus ou moins légal va servir de masquage, là, il n'y avait que la drogue dans la remorque. Christophe Mormina, Chef divisionnaire des douanes de Limoges

Vue de l'intérieur de l'un des camions tel que découvert par les douaniers. • © Douanes France

Le chef des douanes vante le savoir-faire de ses équipes : "Ils savent quel type de véhicule ils doivent sélectionner, des semi-remorques, des utilitaires, puis sur la base de l'échange avec le conducteur, ils vont décider de l'opportunité d'un contrôle plus approfondi du chargement."

Dans un communiqué, Gabriel Attal, Ministre délégué auprès du ministre de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique, chargé des Comptes publics, félicite les douaniers de Poitiers "pour ces saisies exceptionnelles qui témoignent de l’engagement quotidien des douaniers dans la lutte contre les trafics de stupéfiants quels que soient leur échelle et de leur expertise pour protéger notre territoire et nos concitoyens".

10 ans de prison encourus

Première différence notable par rapport aux procédures habituelles où le chauffeur est simplement poursuivi pour détention de stupéfiants : l'une des mises en examen retenue cette fois par le parquet de Rennes est l'association de malfaiteurs. A ce titre, cet homme de 54 ans de nationalité espagnole encourt dix ans de prison, il est actuellement en détention provisoire.

Les juridictions interrégionales spécialisées, notamment dans le crime organisé (dont les stupéfiants), suivent chacune l'une de ces saisies. Section de recherche et brigade de recherche de la gendarmerie de la Vienne poursuivent donc leurs investigations sous l'autorité des parquets de Rennes et de Bordeaux pour tenter de démanteler le ou les réseaux à l'origine de ces deux transports. Les convoyeurs ont été placés en garde à vue.