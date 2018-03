Rougeole : 1 cas avéré, 1 cas suspect dans un lycée de Poitiers

Un cas mortel

CAS DE ROUGEOLE LYCEE ISAAC DE L ETOILE POITIERS

Récit de Clément Massé, Stéphane Bourin, Thierry Cormerais - France 3 Poitou-Charentes

Le cas de rougeole avéré concerne un lycéen de première. Une suspicion de cas est également à l’étude sur un élève, en classe de seconde.L’Agence régionale de santé recommande aux familles de vérifier les vaccinations de leurs enfants.Elle précise également qu’il convient de consulter son médecin généraliste dès l’apparition des premiers symptômes :- une fièvre élevée- un rhume- et l’apparition de boutons.La rougeole est une maladie potentiellement grave. Une jeune femme de 31 ans est décédée début février au CHU de Poitiers. En tout, dans la région Nouvelle-Aquitaine, l’Agence régionale de santé a recensé 417 cas, entre le 1er novembre et le 16 février dernier.La Vienne est le deuxième département le plus touché derrière la Gironde.Enfin,