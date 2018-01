Dans l'Ariège, un médecin sanctionné pour des rendez-vous coquins dans son cabinet médical

Il trouvait ses maîtresses sur des sites internet et les recevaient dans son cabinet médical pour des rendez-vous coquins et plus si affinités. Dans l'Ariège à Foix, un médecin généraliste a été suspendu 6 mois dont 3 mois ferme par le conseil régional du conseil de l'ordre des médecins d'Occitanie.



L'affaire est racontée par nos confrères du Parisien-Aujourd'hui en France. L'Ordre des médecins a condamné le docteur à 3 mois d'interdiction d'exercer et 1.500 euros d'amende. Son comportement a été jugé contraire à la morale.



La chambre disciplinaire lui a reproché d'user « très régulièrement de sa qualité de médecin et de son cabinet médical à des fins d'activités sexuelles qu'il organise de manière habituelle à partir de sites de rencontres ». Ce généraliste de l'Ariège a en effet été sanctionné pour avoir pris du bon temps avec ses maîtresses, dans un lieu censé être exclusivement dédié aux soins médicaux.



Il a été dénoncé par ... sa femme qui a trouvé des écrits compromettants dans la boîte mail de son mari. Le couple a depuis divorcé. Et l'Ordre des médecins a précisé qu'aucune patiente ne s'étaient plainte d'un comportement déplacé du médecin.