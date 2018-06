VIDEO - L'effroyable guet-apens qui a conduit aux meurtres de Christophe et Célia Orsaz en Ariège

Ils avaient préalablement mesuré le diamètre d'entrée de la fosse d'aisance pour savoir s'ils pourraient y faire passer un corps (procureur)

C'est le tragique épilogue de plus de 7 mois d'enquête : les gendarmes ont retrouvés ce mardi les corps de Christophe Orsaz, 46 ans, et de sa fille Célia, 18 ans , suite aux indications d'un homme, placé avec trois autres personnes en garde à vue depuis lundi, qui les a conduit là où les corps avaient été dissimulés dès le jour de la disparition du père et de sa fille en Ariège le 30 novembre dernier.Lors d'une conférence de presse mercredi matin à Toulouse,a levé le voile surpar les personnes mises en cause qui a conduit aux meurtres du père et de sa fille.Il a donné les détailsex-relation de Chrsitophe Orsaz. Le 30 novembre 2017, Christophe Orsaz a quitté son domicile de Mirepoix vers 16h30 en direction de Bélesta, croyant se rendre à un rendez-vous chez un client potentiel.Là, l'homme et la femme l'attendaient avec des barres de fer.. Ses assassins ont alors. L'homme l'a baillonnée, ligotée, et a conduit le véhicule dans la forêt de Picaussel, dans l'Aude, suivi par sa maîtresse dans son propre véhicule. La jeune fille a étéa indiqué le procureur, et enterrée sur place.Il apparaît que les deux complices avaient préparé leur macabre scénario depuis octobre 2017. Le procureur a préciséLes auteurs vont être poursuiviscar sa présence ce jour-là n'était pas prévue.Reste: dette, relation sentimentale mouvementée. Le procureur de la République a indiqué qu'il restait à ce sujetLe père, jardinier installé depuis peu en Ariège, et sa fille, qui avait passé son bac dans sa région d'origine en Haute-Saône, avant de rejoindre son père en Ariège et d'entamer des études à Toulouse, s'étaient "littéralement volatisés" le 30 novembre dernier. Leur voiture avait été retrouvée carbonisée, mais vide, dans le département voisin de l'Aude.